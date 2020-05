Grande Fratello Vip quinta edizione, le novità sul cast, i nuovi concorrenti e gli ultimi aggiornamenti sul reality show di Casa Mediaset in onda su Canale5

Vediamo le anticipazioni e gli aggiornamenti con le novità sul cast e i nomi nuovi dei concorrenti prossimi partecipanti al Grande Fratello Vip 5. Pian piano si avvicina la data di inizio della prossima edizione cinque del Grande Fratello, parte del cast è stato già confermato. Alla guida del reality show per il secondo anno consecutivo ritroveremo il confermatissimo Alfonso Signorini.

Il primo opinionista già confermato è Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Anche per il cantante toscano è il secondo anno nelle vesti di opinionista. Andiamo a vedere le altre novità.

Le novità sui nomi dei concorrenti

«Grande Fratello Vip» 5: novità, cast, concorrenti e aggiornamenti

Arrivano anche le prime indiscrezioni sui nomi dei concorrenti. Sono circa due settimane che circolano i nomi e ogni giorno che passa sono sempre più ricorrenti. I rumors sui nomi che escono da Casa GF sono quelli delle sorelle Cristina e Mariateresa Buccino e con gran sorpresa Andrea Damante.

Attenzione. I nomi di cui sopra, non trovano conferma da nessuna parte. Ad oggi, sono solo voci di corridoio. Quindi da prendere per buoni col benefico dell’inventario. Mentre il conduttore del reality show Alfonso Signorini è alle prese con l’organizzazione della quinta edizione del programma televisivo Grande Fratello Vip, l’opinionista Pupo rilascia al settimanale Nuovo Tv una confessione su Signorini.

“Questo per me è fondamentale per instaurare un rapporto costruttivo”

Il cantante toscano nelle vesti di opinionista al Grande Fratello VIP, dichiara: “Siamo una bella coppia, peccato che io sia troppo vecchio per lui. Con nessuno mi sono sentito a mio agio, creativo e spontaneo come con lui. Lo stimo molto come uomo e come professionista. Questo per me è fondamentale per instaurare un rapporto costruttivo”.

Pupo confessa di aver dovuto annullare molti concerti previsti in virtù del lancio del suo nuovo singolo a causa del Covid-19 e ha dichiarato: “Non mi sono mai fermato. Ho fatto molti collegamenti da casa con le tv più importanti di tutti i Paesi dell’Est e anche con quelle nazionali. Mi ritengo fortunato perché sono convinto che qualche concerto riuscirò a farlo da qualche parte” .

Gli aggiornamenti sul secondo opinionista al Grande Fratello Vip 5

Anche sul nome del secondo opinionista che dovrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip c’è una grande confusione. Nomi e nomi che ricorrono, ma non trovano un solo riscontro.

Tra le confessioni di Pupo ed i preparativi per realizzazione dell’edizione numero cinque del GF VIP 5, i fan più accaniti del reality show sono ancora in trepidazione per conoscere il nome del secondo opinionista.

Giulia De Lellis opinionista e Damante concorrente al GF VIP 5?

In molti sostengono come seconda opinionista al GF VIP 5 l’influencer di Pomezia Giulia De Lellis. Come è noto, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata insieme ad Andrea Damante (nome che ricorre). Chissà se le indiscrezioni che insistono sulla sua presenza in questa edizione ed il volere dei fan quest’anno saranno soddisfatti.