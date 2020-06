Francesca Cipriani concorrente al Grande Fratello Vip 5

Grande Fratello news ultim’ora – Tanto il fermento nei preparativi della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Confermato Signorini, si inizia a convocare il Cast Concorrenti. Tra conferme e indiscrezioni arriva l’auto-candidatura della di Francesca Cipriani. Il giornalista ha esordito nella scorsa edizione nelle vesti di conduttore ed è stato una vera e propria rivelazione.

Mentre Signorini è al lavoro per pianificare la quinta edizione del reality, aumentano le indiscrezioni sui possibili “Inquilini” della casa del GF VIP. Già da giorni ormai non fanno altro che ridondare alcuni nomi Vip per l’ingresso nella famigerata casa, Cristina e Maria Teresa Buccino, Andrea Damante e Michela Quattrociocche.

Francesca Cipriani appello a Signorini: “Vorrei partecipare al Grande Fratello Vip”

Grande Fratello news ultim’ora – Se le sorelle Buccino ed Andrea Damante non hanno fatto sapere nulla in merito lasciando aleggiare un mistero che rende tutto ancora più emozionante, l’attrice nostrana, Michela Quattrociocche, ha invece smentito clamorosamente il gossip, dichiarando “Volevo dirvi che non parteciperò a nessun tipo di reality televisivo”, come riportato da Cooming Soon.

Se la vita è fatta a scale e c’è chi scende e chi sale nella casa del Grande Fratello c’è chi smentisce la propria presenza e chi invece si candida alla partecipazione del reality show. Durante un’intervista rilasciata a Diva & Donna Francesca Cipriani esprime il suo desiderio di tornare dentro la casa del GF, ma da Vip stavolta.

Grande Fratello news ultim’ora – La showgirl dichiara infatti: “Il mio esordio è stato nel 2006 proprio al Grande Fratello, ero una ragazzina e vorrei davvero vedere che sensazione sarebbe sedersi ancora in quel confessionale. Poi sono convinta che il primo amore non si scorda mai. I reality mi hanno portato fortuna e magari stavolta potrei incontrare l’amore”.

Vedremo di nuovo la prosperosa Cipriani all’interno della casa? Alfonso Signorini accoglierà il suo appello facendola entrare in casa?