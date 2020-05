La verità sulla fuga romantica di Federico Rossi e Paola di Benedetto, ma chi ha violato la quarantena?

Vediamo le pseudo perizie tirate in ballo dal blog Isa e Chia circa le foto della presunta fuga d’amore di Paola e Federico. Tutti siamo a conoscenza della relazione tra il cantante Federico Rossi (ex Benji e Fede) e la vincitrice di Grande Fratello Vip 2020, Paola di Benedetto.

Ma è anche vero che questi giorni di lockdown hanno messo a dura prova l’amore Paola e Fede. Sembra che Federico abbia lasciato la propria abitazione di Modena per spostarsi in quel di Vicenza e poter finalmente vedere al fidanzata, violando le regole dell’emergenza da Covid-19.

Paola di Benedetto e Federico Rossi, è fuga romantica? Amore e quarantena: le polemiche, i rumors e il gossip spicciolo

A sostenere l’ipotesi della fuga d’amore di Fede, ci sarebbero delle presunte tracce che il blog di Isa e Chia ha tirato fuori dai loro profili Instagram. Secondo il blog, Paola di Benedetto e Federico Rossi, in alcune foto, pubblicate prima da Fede e poi da Paola, si vedono alcuni dettagli delle abitazioni: dalla tovaglia, al pavimento, al quadro.

Paola e Fede: arriva la prima smentita del cantante

In men che non si dica arriva lo sfogo di Fede che, durante un’intervista per il settimanale Grazia, avrebbe affermato che da quando ha sciolto la sua collaborazione con Benji non ha avuto modo di condividere i suoi pensieri di fronte alla fidanzata, ma solo la sofferenza della lontananza, visto che Paola si trovava ancora nella casa del Grande Fratello Vip. Dopodiché arriva il decreto che rinchiude gli italiani in casa.

Fede afferma anche che, quando si potrà, la prima cosa che farà sarà andare a trovare la sua ragazza Paola. Invece si è tenuto ben lontano dall’eliminare i sospetti dei fan, i quali ancora si chiedono quale sia la verità. Domani inizierà la tanto attesa fase 2 e, insieme ad essa, arriveranno anche i nuovi risvolti della coppia. Forse la reticenza di Fede nasconde qualche rivelazione?

Le prove della non fuga d’amore di Paola di Benedetto e Federico Rossi

Mentre il blog di Isa e Chia sostiene l’ipotesi della fuga d’amore di Paola di Benedetto e Federico Rossi, noi non abbiamo riscontrato la stessa cosa. Non ci sono tracce di un incontro segreto tra Paola e Federico.

Nella foto sottostante, abbiamo evidenziato con le frecce i dettagli del quadri che non corrispondono e si evince chiaramente che gli spazi tra i quadri in questione, non ci sono, in quanto la fuga di Paola e Fede è frutto di una mera immaginazione.