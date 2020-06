« Belen e Stefano » Crisi passata, ritorna il sereno: “Torna a casa”

Belen si sfoga su Instagram: soffre per Stefano e i fan colgono un “appello”. « Belen e Stefano » Ora più che mai la showgirl sta trovando conforto nei suoi familiari e nei suoi fan di Instagram. La donna, che in uno dei suoi precedenti video afferma di essere “Una donna che soffre come tutte le altre”, non riesce a nascondere la sua profonda tristezza per la crisi con Stefano De Martino.

Il ballerino, che recentemente ribadito di non voler parlare della questione, ha lasciato la casa che condivide con la showgirl ormai da un bel po’ di tempo. Nel frattempo, mentre lui lavora per la produzione di “Made In Sud”, sua moglie soffre da sola con il figlio Santiago. Ma, tra un post e un’altro della showgirl, i fan sembrano aver colto un appello di Belen per Stefano.

Il video di Belen: “Torna a casa” il messaggio per Stefano De Martino

«Belen e Stefano» crisi passata: “Torna a casa”

La conduttrice di Tu si que Vales, contrariamente a quanto si è pensato fino a poco fa, pare che non si stia consolando con nessun amico e nessun ex. Belen Rodriguez non fa altro che pubblicare video e stories. Ai fan non sfugge lo sguardo spento della showgirl e non riescono a trattenere i commenti dolci. “Dovete tornare insieme”, commenta qualcuno.

Qualcun altro le fa notare come Belen e Stefano De Martino siano riusciti a superare altre crisi e sperano che adesso accada altrettanto. Ma un’altra cosa che non è passata inosservata è il video della canzone dei Maneskin: Marlena Torna a Casa. Molti hanno pensato che il post sia un appello al marito lontano.

Belen e Santiago

La showgirl attualmente impiega il suo tempo andando a trovare qualche amica. Ma per lo più le sue giornate sono riempite dal figlio Santiago, che risentirà sicuramente della situazione. La mamma gli è molto vicina. Sono molti, infatti, i momenti teneri trascorsi con lui. Le passeggiate e i disegni insieme al figlio sembrano dare un minimo di conforto a Belen che continua a soffrire per Stefano De Martino.

Tutti i fan hanno mostra loro vicinanza anche nei confronti del loro unico figlio. Tutti sperano che la coppia superi anche questa crisi.