Serena Enardu attacca: è determinata ad andare avanti

Un giorno fa è giunta la clamorosa notizia della separazione dell’influencer Serena Enardu dal cantante Pacifico, detto Pago. Tutt’ora i motivi della separazione restano non specificati, ma i sospetti sembrano seguire con convinzione sempre maggiore la pista del tradimento. Pago non riesce a lasciarsi alle spalle l’infedeltà di Serena con Alessandro? C’è di mezzo un nuovo tradimento? Oppure è successo qualcosa tra Pago e la sua ex Mirian Trevisan durante la permanenza del cantante da lei per stare vicIno al figlio?

Sta di fatto che Serena Enardu e Pago non stanno più insieme, ma, a compensare il “silenzio stampa” di lui, c’è Serena che ha dato il meglio di se nelle sue Instagram stories.

La frecciata di Serena a Pago

Serena Enardu: la musica è la stessa e scocca cmq la frecciata a Pago

L’influencer, con una lunga serie di Instagram stories, ringrazia i suoi fan per il sostegno ricevuto in queste ore. Ma ne approfitta anche per sfogarsi e per stuzzicare l’ex fidanzato, mostrandosi (apparentemente) desiderosa di lasciarsi tutto alle spalle e andare avanti con la sua vita.

Serena Enardu si esprime così: “Bisogna agire, fare per risolvere. Bisogna avere voglia di fare delle cose altrimenti restano sempre uguali. È cosi la vita. E quindi adesso mi metto all’opera”. L’ex Grande Fratello fa nascere questo pensiero da un riferimento ironico che fa sorridere i fan: il suo armadio nel quale ci sono ancora i vestiti invernali. “Se non sono io a cambiarli resteranno sempre lì”, queste sono le parole con cui Serena Enardu vorrebbe far capire chiaramente a Pago che vuole iniziare a far spazio nella sua vita.

Quello che molti non hanno notato nelle stories di Serena – sono lacrime?

L’improvvisa effervescenza e “voglia di vita” è tipica di molte persone che hanno appena troncato una relazione amorosa. Ma tante volte ciò accade per nascondere una profonda tristezza, per riuscire a dimenticare più in fretta.

Starà succedendo la stessa cosa a Serena Enardu? Molti non avranno sicuramente notato alcune espressioni sul viso di Serena o certi “suoni” simili a quelli di chi trattiene i singhiozzi. L’ex di Pago ha già dimenticato? O soffrirà ancora per essersi lasciata?