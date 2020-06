Pomeriggio 5, Barbara D’Urso chiude i battenti per le vacanze estive e Mediaset cerca di correre ai ripari e prepara una programmazione estiva opinabile

La stagione estiva è alle porte anche per i programmi televisivi, Pomeriggio 5 chiude. Come tutti sanno, le trasmissioni che tengono compagnia agli italiani durante il lungo inverno, vengono stoppate per dare spazio alla fresca programmazione estiva. Per dispiacere dei fan di Barbara D’Urso, questo destino è inevitabile anche per Pomeriggio 5, il quale ha chiuso i battenti per questa stagione.

Il talk show pomeridiano leader di ascolti di Canale 5, come ogni anno inizia in anticipo rispetto al palinsesto invernale di Mediaset. Pertanto, si anticipa anche la chiusura. Infatti, per la stagione 2019/2020, Pomeriggio 5ha mandato in onda la sua ultima puntata il 29 maggio. Adesso Mediaset è pronta per il nuovo palinsesto estivo che sarà all’insegna del romanticismo.

La programmazione estiva di Mediaset

Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 chiude, le intenzioni di Mediaset

La fascia oraria coperta da Pomeriggio 5 in autunno e in inverno è preceduta dalla soap Il Segreto, anch’esso giunto quasi al termine secondo indiscrezioni rivelate da Maria De Filippi. Per tutta la stagione estiva, Pomeriggio 5 sarà sostituito dagli amati film sentimentale che portano una ventata di freschezza nelle case digli italiani.

Ecco la programmazione per la settimana che va dall’1 al 5 giugno. Lunedì: Le mie Nozze Country. Si prosegue martedì con Inga Lindstrom, Screzi d’Amori; mercoledì Robin Pilcher, Oltre l’Oceano; giovedì Rosamunde Pilcher, La Promessa; Venerdì: La Lampada del desiderio. La fascia oraria coperta sarà dalle 17:10 (dopo Il Segreto) fino al preserale che sarà occupato dalle repliche di Avanti Un Altro con Paolo Bonolis.

Pomeriggio 5 chiude, inarrestabile Barbara D’Urso

Tutti i conduttori televisivi, dopo un lungo ed impegnativo inverno, vanno in ferie. Ma lo stesso non può dirsi per l’inarrestabile Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5, infatti, nell’annunciare la chiusura del contenitore pomeridiano di informazione, ha confermato che continuerà con Live – Non è la D’Urso.

I fan di Barbara possono quindi consolarsi, in quanto potranno continuare a seguire lei e i suoi opinionisti la domenica sera nel suo talk show fino al 14 giugno. Dopo questa data, anche Barbara si prenderà la sua meritata pausa estiva, per poi ritornare a settembre con la nuova stagione.