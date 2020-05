Quando inizia il Grande Fratello Vip 5, 2021? Vediamo tutte le novità del programma televisivo

Grande Fratello Vip 5 – Il 9 aprile 2020 si sono spente luci nella Casa del Grande Fratello Vip 4 e abbiamo vive ancora le vicende che hanno caratterizzato l’ultima edizione del reality show Grande Fratello. Ad esempio, dalla vittoria a “sorpresa” di Paola Di Benedetto, alle molteplici liti che si sono succedute nel corso dei mesi che sono ancora oggi nitide nelle nostre memorie, all’ennesima partecipazione al Grande Fratello di Patrick Ray Pugliese, che si è rivelato ancora una volta un pilastro di questo reality. Andiamo a scoprire le anticipazioni, il cast e le novità della prossima edizione 5 del GF VIP.

Da ricordare la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che ancora oggi riecheggia su settimanali e riviste di gossip online. Andiamo a vedere nel dettaglio quando inizia il Grande Fratello, le anticipazioni del programma televisivo, le novità sul cast, i nuovi concorrenti e gli opinionisti della prossima edizione 2021.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 5? Le anticipazioni e le novità

Grande Fratello Vip 5

Grande Fratello Vip 5 – Anticipazioni della prossima edizione 5 del Grande Fratello. Ci saranno delle novità a partire dal doppio appuntamento settimanale, già sperimentato nella passata edizione da Alfonso Signorini. L’altra anticipazione riguarda invece il format che non avrà cambiamenti radicali. Mentre cambieranno gli interni della Casa.

Novità sui concorrenti, il cast

A quanto emerso ad oggi c’è la certezza che il cast dei prossimi concorrenti del Grande Fratello della edizione 5 saranno ancora più famosi. Due VIP sono già stati confermati. Altre notizie utili da sapere circa il Grande Fratello Vip 5 della prossima stagione è sugli opinionisti del reality show e del conduttore e a tal proposito andiamo a leggere cosa ha rivelato Signorini.

Le conferme del conduttore televisivo circa gli opinionisti

Alfonso Signorini è stato riconfermato al timone del Grande Fratello Vip anche per la prossima stagione. A rivelarlo è lui stesso in diretta su Instagram con Simona Ventura. Vediamo quanto dichiarato da Signorini: “Lo stile sarà esattamente come quello dell’edizione appena finita se non di più! Come lo scorso anno la gente non dovrà mai dire: ‘Ma questo chi cavolo è?’, perciò sto lavorando mattina e sera. Ho già scelto due concorrenti, il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno”.

“All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che il pubblico si affezionava…”

Alfonso Signorini ha rivelato che il GFVIP andrà in onda due volte alla settimana e a tal proposito dichiara: “All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa” e inoltre ha rivelato che Pupo tornerà al suo fianco: “Pupo è confermatissimo”. Mentre per quanto riguarda l’opinionista femminile ci sarà un cambiamento.

Anticipazioni: ecco quando inizia il Grande Fratello Vip 5

Quando inizia il Grande Fratello Vip 5? Alfonso Signorini ha rivelato a Simona Ventura quando il Grande Fratello andrà in onda e racconta gli impegni: “Sarà un autunno impegnatissimo. Con ogni probabilità andremo in onda con due dirette settimanali, come in Spagna. Inizierà a settembre magari un pò prima sulla tabella di marcia, quindi sarà un autunno impegnatissimo”.

Nonostante voci di corridoio che lo vedevano o lo volevano sostituito per alcune mancanze e molte preferenze nella Casa, è arrivata la conferma: il conduttore della prossima edizione del Grande fratello Vip 5 è Alfonso Signorini. Nel frattempo è iniziato il toto-opiniosta femminile. Chi sostituirà Wanda Nara?

Chi sostituirà l’opinionista Wanda Nara? Ecco i 2 nomi

Al momento le voci di corridoio sono due. Una voce, la più frequente, è la prossima candidatura di Giulia De Lellis, ma come noto ha delle vecchie ruggini con il conduttore e secondo noi, se non chiariscono la loro posizione difficilmente l’influencer la vedremo al fianco di Pupo. Mentre il secondo nome che circola è quello della vincitrice del Grande Fratello edizione vip 4, ovvero, Paola Di Benedetto.