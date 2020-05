Serena Enardu e Pago è finita! Cosa è successo dopo il Grande Fratello Vip?

E’ di poche ore fa la notizia che Serena e Pago si sono lasciati nuovamente. I fan della coppia sono rimasti stucco. Serena Enardu e Pago per la seconda sono giunti al punto di non ritorno. La notizia arriva dalla stessa Serena su Instagram insieme ad una foto che la ritrae nell’espressione tipica di chi ha pianto a dirotto. Tutti sono a conoscenza della travagliata storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. Ai due non è bastato neanche il Grande Fratello Vip, eppure sembrava che avessero ricucito la relazione. La notizia della rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno ha lasciato sgomenti tutti.

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago non è stata sempre rose e fiori. La coppia ha spesso fatto scalpore per le frequenti litigate e i numerosi tira e molla. In particolare è da notare la vicenda che li ha coinvolti a Temptation Island Vip.

Pago e Serena dopo i reality si sono sempre lasciati

Serena e Pago si sono lasciati: è finita! Cosa è successo dopo Pasqua?

Sembra palese che la bella ex tronista, durante la permanenza a Temptation, abbia instaurato un rapporto particolarmente confidenziale con il suo tentatore Alessandro. Ancora più palese sembra la notizia che Serena Enardu abbia avuto una storia con Alessandro alle spalle di Pago.

Tuttavia lo scivolone le viene perdonato: Serena e Pago si rimettono insieme durante il Grande Fratello Vip convinti di “ricominciare da nuove basi”. Ciò non corrisponde alla realtà, tant’è vero che poche ore fa arriva la dolorosa notizia della loro separazione.

Per Serena Enardu nessuna pietà: i fan la attaccano: “Se l’avessi amato davvero non l’avresti mai tradito!”

La separazione di Serena e Pago, stando alla testimonianza dell’ex gieffina, è stata molto sofferta proprio da lei: “Faccio fatica e entrare su Instagram, perché lo apro e vedo quelle meravigliose foto e video che gruppi, pagine, profili vari hanno creato per noi, sono pugnalate!

Nonostante Serena abbia preventivamente richiesto un po’ di comprensione e rispetto nei commenti, essi non sono riusciti ad esprimere pietà. Infatti, molti utenti la attaccano in questo modo: “Tu paga il fio delle tue colpe. D’altronde se l’avessi amato davvero non l’avresti mai tradito!”

“L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, servono anche la stima e la fiducia”

Questo è sono l’inizio, perchè tra la lunga sfilza di commenti, molti sono riferiti alla frase dell’ex fidanzata di Pago che si esprime così: “L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, servono anche la stima e la fiducia”.

Multi utenti si scagliano contro Serena addirittura ipotizzando un suo nuovo tradimento. Quale sarà la verità? Si sono lasciati perchè Pago non riesce a lasciarsi alle spalle il tradimento con Alessandro? O durante la “cena trasformatasi in un incubo” è emerso una nuova infedeltà? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.