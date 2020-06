Antonella Elia matrimonio con Pietro Le Piane: attaccati per le nozze

Antonella Elia e Pietro Le Piane si sposano, il gossip impazza sul web, ma prima delle nozze la coppia viene attaccata pesantemente

Dopo il Grande Fratello Antonella Elia si sposa con Pietro Le Piane. Tutti conoscono la storia di Antonella Elia durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Durante il reality di Canale 5 il disagio della showgirl è stato palese sin dall’inizio. Al malessere generato all’interno della casa si aggiunge anche la bufera mediatica che l’ha vista protagonista insieme al fidanzato Pietro Le Piane. Da qui partirono le critiche pesanti del pubblico e del gossip.

Antonella Elia ha preso una decisione, dopo il caos ha deciso di sposare Pietro Le Piane. L’annuncio arriva direttamente da Pietro durante una dichiarazione per il magazine di gossip Chi. Ma anche questa volta gli attacchi non si sono fatti attendere. Il pubblico, infatti, si è scatenato ancora una volta sui social contro di loro, prendendo di mira soprattutto Le Piane.

Ma i due, a quanto pare se ne fregano e vogliono compiere lo stesso il grande passo. Avranno finalmente trovato il loro equilibrio? O per Antonella è stata un scelta forzata in seguito alle precedenti “minacce” del fidanzato? Nessuno ha mai messo in dubbio i sentimenti di Antonella Elia nei confronti di Pietro Delle Piane.

Tuttavia, durante il Grande Fratello Vip, Antonella è andata in preda a pesanti dubbi che l’hanno portata a fare più volte un passo indietro. La showgirl, durante il reality, aveva maturato l’idea di volere un figlio in affido.

Ma poco dopo si è resa conto che non si sentiva pronta e ha dichiarato che: “Quell’urgenza era amplificata dal disagio che provavo”. L’ex concorrente di Grande Fratello Vip afferma, infatti, che l’esperienza del reality le causa ancora gli incubi.

Il ripensamento di Antonella Elia non è stato preso di buon grado da Pietro Le Piane, il quale ha apertamente minacciato la Elia di lasciarla. Egli, dichiarando di amare Antonella “Come il primo giorno”, la ha dato l’ultimatum: “Se non mi sposa la lascio. Ma non perché sia uno che voglia sposarsi. Voglio sposare Antonella ora che l’amore è come il primo giorno. Sono sempre scappato davanti al matrimonio, ma ora è diverso”.

Antonella e Pietro Le Piane annunciano il loro matrimonio raccontandoci sul magazine Chi. “Alla faccia delle malelingue ci sposeremo” esordisce Antonella. Poi prosegue Pietro: “Mi ha stupito quanti falsi amici ci hanno attaccato in TV. Io amo Antonella! Voglio che sia mia per contratto”. Infine la futura sposa fa autoironia dicendo: “Sarebbe come una favola con una Cenerentola non giovanissima”.

Tuttavia, anche di fronte alla bella notizia, il popolo di Instagram si scaglia contro di loro, dubitando della sincerità dell’attore. Qualcuno commenta: “Maleducato falso assetato di notorietà” nei confronti di Pietro Delle Piane.

“Durerà da Natale a Santo Stefano“, ridacchiano altri. Riuscirà la coppia a vivere felicemente la lovestory? O è destinata ad essere al centro delle polemiche per sempre?