A «Temptation Island Vip» 2020 arriva la coppia da Uomini e Donne

Il casting di «Temptation Island» è in pieno fermento. Dopo aver ufficializzato l’inizio dei lavori, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha già reso pubbliche le modalità di iscrizione ai casting. Sarà possibile partecipare come coppia o da single, è importante specificare le motivazioni per cui si vorrebbe partecipare al reality e bisogna inserire il numero di telefono.

Per Temptation Island nip, riconfermato anche Filippo Bisciglia, ma cosa si sa della versione Vip di Alessia Marcuzzi? Secondo alcune indiscrezioni, pare che si sia candidata per il programma una coppia nata a Uomini e Donne.

Giulia Cavaglià possibile concorrente di Temptation Island Vip? Ecco cosa è successo dopo Uomini e Donne

Temptation Island Vip» le indiscrezioni sulle nuove coppie

Giulia Cavaglià è stata sul trono di Uomini e Donne. Alla fine ha scelto il corteggiatore Manuel Galiano, ma poco dopo l’uscita dal programma scoppia la bufera. Stando ad una dichiarazione della Cavaglià, Manuel l’avrebbe tradita poco dopo la fine dello show di Maria De Filippi. La vicenda divide il pubblico in due: una parte si scaglia contro Giulia Cavaglià riempiendola di insulti, una parte se la prende con Manuel, il quale ha sempre negato il suo tradimento.

Sta di fatto che la storia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è finita ancor prima di cominciare, adesso Giulia è fidanzata con il cantante Francesco Sole.

Giulia Cavaglià: “Parteciperei perché mi fido ciecamente del mio uomo”

La storia d’amore tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole sembra avere un destino migliore. Infatti, l’ex tronista, in una dichiarazione rilasciata per il magazine Chi, ha affermato di fidarsi ciecamente del suo nuovo fidanzato. Si sentirebbe quindi pronta a metterlo (e mettersi) alla prova partecipando al programma: “Parteciperei perché mi fido ciecamente del mio uomo se no non ci starei assieme. Al contempo mi farebbe stare male l’assenza, non poterlo toccare, vederlo tramite uno schermo quando so che è a 200 metri da me. Però lo farei, chi lo sa, mai dire mai“.

Dopo questa richiesta esplicita, quali saranno i risvolti del casting? Giulia Cavaglià e Francesco Sole parteciperanno a Temptation Island Vip? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.