Miriana Trevisan con l’intervistata rilasciata al settimanale di gossip Nuovo, rivela che con Pago è tornato il sereno

Miriana Trevisan e Pago in passato sono stati insieme ed hanno avuto un figlio, Nicola. Pago dopo la rottura con Miriana Trevisan si è legato sentimentalmente a Serena, ex tronista di Uomini e Donne. La loro relazione è durata ben sette anni circa, giorno più, giorno meno. Come noto, durante Temptation Island, il cantante Pago è stato tradito da Serena con il tentatore Alessandro. Da quel momento Pago e Serena non si erano più visiti, sentiti, si. E arriviamo al grande evento del GFVIP4.

In seguito nella Casa del GF Vip, i rapporti con Serena si erano adeguati all’occorrenza, una 1/2 relazione che non convinceva del tutto il cantante. Mentre contestualmente (al GF) con l’ex Miriana Trevisan i rapporti erano freddi a causa delle accuse di lei sulle presunte mancanze di Pago per il figlio Nicolino, detto anche malandrino.

Serena Enardu e Pago cosa è successo fra il GFVIP e Pasqua?

Pago e Miriana Trevisan sono tornati insieme? Il gossip oggi spettegola!

Il 13 Marzo 2020, Pago rivela al settimanale “U&D” l’andamento della relazione con Serena Enardu. Il cantante e la ex GFVIP già versavano in una 1/2 crisi. Tant’è che Pago ha rivelato al magazine: “Io e Serena non conviviamo”. Non c’è da aggiungere nulla a quella affermazione. Nel frattempo il gossip prosegue nei giorni precedenti alla Santa Pasqua.

Come ricorderete senz’altro, Pago, dopo la litigata con Serena avvenuta l’11 aprile 2020, se ne è fregato delle regole restrittive del Coronavirus e il 12 è volato Roma dal figlio Nicolino e la ex Miriana Trevisan. Chiaramente questo viaggio ha rotto quel minimo di equilibrio con Serena che è rimasta sola con il figlio per la Santa Pasqua. Vi ricordate l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Miriana Trevisan? Beh, che ci crederete o no, per noi di gentevip.it è partito tutto da li.

Miriana Trevisan rivela che con Pago ha ritrovato un rapporto sereno

Dopo la rottura ufficializzata dell’ex Pago e Serena Enardu, Miriana Trevisan dichiara al settimanale Nuovo: “Tra me e Pago è tornato il sereno. Lui ha dormito a casa mia”, e aggiunge: “Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione”.

“La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose. Io e lui comunque ci siamo chiariti. Mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF VIP era più incentrata sulla dinamica di coppia”.

La famosa showgirl ha poi aggiunto in difesa del cantante: “Per lui è stata dura non sentirlo ogni sera e non vederlo ogni 15 giorni. E ne ha sofferto”. Ha dichiarato Miriana Trevisan al settimanale di gossip Nuovo.

Il gossip su Miriana e Pago e la rottura tra Pago e Serena

Dopo l’arrivo a bomba della dichiarazione di Trevisan sui rapporti con Pago e lo sfogo di Serena su Instagram, il gossip comincia a farsi sentire. La Enardu sul suo profilo oltre ad essere stata attaccata duramente dai follower della coppia Pago e Serena, non spiega i veri motivi della separazione, ammette però di aver avuto una discussione con Pago che li ha portati a prendere la decisione di lasciarsi.

Pago e Miriana Trevisan torneranno insieme?

Ovviamente adesso i rumors futuri e il gossip penseranno che ci potrebbe essere un collegamento con la rottura e Miriana Trevisan. Che sia proprio lei il motivo della discussione? Miriana Trevisan e Pago torneranno insieme?