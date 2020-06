De Martino e Belen, svelati i motivi della crisi e la gelosia della showgirl

Stefano De Martino e Belen Rodriguez da settimane al centro dei gossip di cronaca rosa a causa della loro recente separazione

Gossip – La coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino nel corso degli anni è stata più volte al centro dei Gossip. I due tornati assieme da poco più di un anno si sono nuovamente separati. Il sito di Oggi.it svela i misteri celati sulla loro separazione. Secondo il sito appena citato la loro separazione sarebbe da imputarsi a tre motivi scatenanti:” le avventure di De Martino, la guerra fra le famiglie e la gelosia irrefrenabile di Belen”.

Due di questi motivi sono legati fra loro in quanto la gelosia della showgirl dipenderebbe proprio dall’essere Don Giovanni di lui. Già in passato, secondo quanto dichiarato da Belen, Stefano aveva tradito la Rodriguez motivo che aveva reso la showgirl insicura e che l’aveva portata a controllare spesso il cellulare di De Martino rendendola una “Gelosa Ossessiva”.

Belen Rodriguez e Stefano: la dichiarazione in merito alla separazione con la showgirl

In riferimento alle famiglie, tra le quali certo non corre buon sangue, i rapporti si sono complicati nel momento in cui i De Martino sono stati esiliati lontano mentre i Rodriguez si sono trasferiti nello stesso stabile della coppia diventando molto presenti nella loro vita quotidiana.

Sui motivi della separazione è stato sempre tenuto il massimo riserbo e sebbene De Martino in una dichiarazione, riportata da “Gossip Today”, ammetta che sinora la sua vita privata è stata anche pubblica il conduttore di Made in Sud dichiara: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.

Un tentativo quello di De Martino da imputare alla protezione nei confronti del figlio Santiago.