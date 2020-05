Si è tanto parlato i questi giorni dell’imminente inizio dello status symbol estivo più seguito, Temptation Island. Le rivelazioni di casa Mediaset circa la messa in onda prima dell’edizioni Vip e Nip

Temptation Island Vip – Tanti i rumors che si sentono girare sul programma e sulle coppie di concorrenti. La data ufficiale di inizio è ancora incerta. L’epidemia di Covid-19 che abbiamo affrontato e che stiamo ancora affrontando ha sconvolto le vite di tutti noi ed anche il modo di fare televisione è cambiato.

In tal proposito, Raffaella Mennoia ha rilasciato un’intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne e rivela quanto segue: “Quello che è successo ci ha sconvolto, ma abbiamo provato a reinventarci. La nostra Fase 1 all’interno delle casette? Ne ho sentite tante, ma ciò che conta è che probabilmente tutto questo è servito a salvare lo stipendio di tante persone […] “.

Riferendosi a Temptation Island, invece, ha dichiarato: “Noi non abbiamo mai smesso di lavorare: in questi mesi sono continuati regolarmente i casting, anche se con modalità differenti. Abbiamo già selezionato alcune coppie e i single. Da parte nostra, insomma, c’è tutta l’intenzione di tornare a tenervi compagnia nei mesi estivi. Stiamo solo aspettando di capire quando e in che modo tutto ciò sarà possibile”

Temptation Island Vip, Raffaella Mennoia sulla reunion di giulia De Lellis e Andrea Damante

Raffaella Mennoia su Temptation Island: “Quello che è successo ci ha sconvolto”

Temptation Island Vip – Durante l’intervista Raffaella Mennoia si lascia andare alle confidenze ed esprime chiaramente il suo pensiero sulla coppia, appena ritornata assieme, formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante.

La Mennoia dichiara: “Giulia mi aveva avvisato già qualche tempo fa delle novità e di questo riavvicinamento. Ribadisco tutta la mia felicità per loro due, perché credo che dietro il loro rapporto ci sia un sentimento profondo e sincero. In passato si sono fatti entrambi involontariamente del male: quello che ho detto loro è di cercare di non commettere più gli errori del passato. E’ ciò che mi auguro per la loro coppia”.