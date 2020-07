Gossip ultima ora: la regina indiscussa del piccolo schermo, Maria De Filippi, si racconta in un’intervista e

Gossip ultima ora – Maria De Filippi rivela al settimanale Oggi i suoi pensieri più profondi, confessando di essere una donna tutto lavoro, famiglia e amore. La rinomata conduttrice svela il motivo che l’ha spinta a continuare Amici durante il lockdown benché Pier Silvio Berlusconi le avesse lasciato carta bianca, dichiara in merito: “Se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e io l’ho fatto”.

Un lockdown molto lavorativo quindi quello vissuto da Maria De Filippi. L’intervista poi prende una piega personale, parlando del profondo amore per il figlio Gabriele Costanzo e per il marito il noto giornalista, paroliere e autore televisivo Maurizio Costanzo.

Gossip ultima ora: “Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è”

Gossip ultima ora: Maria, un personaggio della Tv molto amato dal pubblico che dichiara di dividere la sua vita fra lavoro, famiglia e amore. Proprio sula famiglia, durante l’intervista succitata, la conduttrice rivela: “Vorrei essere come Maurizio. Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui”.

“Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco”.

Maria De Filippi su Costanzo confessione inaspettata: “Sono una belva”

Gossip ultima ora: “Ma la delusione mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano. E io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione sono una belva“.

Una donna a tutto tondo la De Filippi che quest’estate sfoggia in spiaggia un bikini da 10 e lode!!!!