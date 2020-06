De Martino: due donne si contendono il suo cuore, è una fake news gossip! Stefano De Martino conduttore di Made in Sud si consola

Stefano De Martino, il conduttore di Made in Sud si consolerebbe con due donne del cast? A quanto si apprende da fonti vicino al ballerino, è una fake news. Sembrerebbe essere una notizia falsa e tendenziosa lanciata a titolo gratuito da una testata giornalistica online. Dopo la seconda separazione tra lui e la moglie, Stefano ora sembrerebbe già aver trovato altre possibili partner. Almeno così ipotizza il portale web Giornalettismo, che nelle ore precedenti avrebbe lanciato uno scoop; Stefano De Martino conteso da due donne.

La fake news gossip su Stefano De Martino conteso da due donne

Maria Rosaria, ballerina di Made in Sud, e Sara, make-up artist del programma. Anche Giornalettismo, dunque, si chiede se il ballerino deciderà di uscire allo scoperto con una delle due ragazze. Chiodo schiaccia chiodo o qualcosa di più?

Stefano e Gilda Ambrosio hanno avuto una short per diverso tempo… ritorno di fiamma o ennesima fake news?

Riservato in merito ai dettagli personali della sua vita privata, De Martino, dopo aver rotto i rapporti per la prima volta con la ex moglie Belen, aveva frequentato Gilda Ambrosio. E’ stata una relazione durata diverso tempo, ma sfumata nel nulla.

Qualche mese fa il riavvicinamento a Belen Rodriguez, e ora forse la conoscenza di una nuova persona sembrerebbe essere una falsa.

Fake news gossip? La verità la racconta Belen in una live

Stefano De Martino è conteso da due donne al momento o sono solo pettegolezzi? Di certo c’è che il conduttore di Made in Sud non si sbilancia, non ama giocare col Gossip, al contrario di Belen, che solo recentemente ha smesso di parlare dell’argomento.

In un video su Instagram, la (ex?) moglie del ballerino spiegava la fine del suo matrimonio e del delicato periodo di sofferenza. Video a cui ha preso parte Alfonso Signorini, concludendo: “Sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto scema in fronte“.