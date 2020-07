Paola Di Benedetto e Federico Rossi: grandi annunci sui social!

Notizie Gossip – Paola Di Benedetto e Federico Rossi trascorrono del tempo insieme in puro relax,in Toscana, per la precisione al mare: su Instagram sono stupendi insieme. Il famoso cantante si diverte a scherzare spesso con la sua dolce metà: a volte sa essere un vero birbante infatti è capitato che abbia realmente spaventato la sua compagna!

La bellissima Paola ha conquistato il cuore del pubblico sia ne L’Isola dei Famosi che nella casa del Grande Fratello VIP con la sua dolcezza e la sua genuinità. Non è un caso che abbia vinto l’ultima edizione del reality svoltosi nella casa di Cinecittà. Paola, una volta vinto, ha deciso di devolvere l’intera cifra vinta in beneficenza! Che cuore d’oro!

Notizie Gossip, Paola e Federico: la dichiarazione su IG

Notizie Gossip – La Di Benedetto che sul suo profilo Instagram non fa mistero dell’amore che prova per il suo fidanzato, annuncia con ironia una notizia strepitosa. Stiamo parlando della convivenza con il fidanzato Rossi nelle sue Instagram story e in particolare su una foto del suo fidanzato Fede scrive: