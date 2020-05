Maria De Filippi, Temptation Island cast: “Stiamo lavorando per farci trovare pronti alla partenza”

Temptation Island 2020 è il programma più atteso dell’estate e forse si farà. La produzione, insieme a Maria De Filippi, sta lavorando al cast del programma per essere pronti a farlo ripartire, rispettando ovviamente le norme governative per la lotta al Coronavirus. Giulia Cavaglia, si è proposta per il programma, affermando di fidarsi completamente del suo fidanzato Francesco Sole. I fan alla notizia hanno reagito con un sussulto di gioia e di speranza. Il programma è uno dei reality show più seguito e negli anni è diventato un’icona dell’estate.

Temptation Island, Maria De Filippi: “Il contatto fisico non è necessario”

La De Filippi, riguardo al programma Temptation Island, ha dichiarato a Vanity Fair: “Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”.

Maria De Filippi

“Stiamo cercando di lavorare su questo”

“La gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo”. La fase 2 post quarantena sta per iniziare e Temptation Island, come tutte le altre trasmissioni, torneranno presto in tv.