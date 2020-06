Cecilia Rodriguez è incinta, gossip, il suocero afferma: "il quarto nipote"

Cecilia Rodriguez incinta, l’entusiasmo del suocero: “io, grazie a mia figlia Francesca, sono già nonno di due femminucce e di un maschietto.”

Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser! Questi mesi estivi sono decisamente più calmi e distesi di quanto pensassimo. Se Belen ha stravolto la sua vita di coppia, Cecilia Rodriguez, al contrario ne ha costruita una…

La sorella minore di Belen, Cecilia, è incinta! Dove ha conosciuto l’attuale fidanzato? Durante un’edizione del Grande Fratello Vip! Oggi anche loro starebbero per diventare genitori, come ha confermato il papà di Ignazio, l’ex ciclista Francesco Moser.

Vita bucolica molto apprezzata da Cecilia Rodriguez

Tutti erano a conoscenza, o comunque sospettavano, della gravidanza di Cecilia. Mesi sereni, nonostante il Covid-19, trascorsi nella casa di famiglia del compagno a Trento, circondati dalla natura. La coppia, come dimostrato da ciò che sui social è stato pubblicato, apprezza molto il tipo di vita condotta fino a questo momento. Una vita nettamente più bucolica rispetto a quella metropolitana di Milano.

Ecco il quarto nipote

Il padre Francesco Moser afferma: “Questo sarà il quarto nipote che arriva“, ha fatto sapere intervistato da “DiPiù”. Il suocero di Cecilia prosegue: “Deve sapere che io, grazie a mia figlia Francesca, sono già nonno di due femminucce e di un maschietto. Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio Ignazio”.

E infatti nessuna conferma arriva da Ignazio e tantomeno da Cecila, che in tema di famiglia aveva fatto sapere durante un’intervista a Chi: “Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane. Ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo“. Dalla coppia, protagonista anche di un progetto durante il Covid-19, si attende conferma del lieto evento.