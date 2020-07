Gossip, Paolo Ruffini si è fidanzato e ritrova l’amore dopo Diana Del Bufalo, l’attore è stato paparazzato per le vie della Capitale in dolce compagnia

Gossip – Il presentatore Paolo Ruffini paparazzato da “Chi” per le vie della città eterna in dolce compagnia. Sembrerebbe proprio che Ruffini abbia ormai archiviato definitivamente la storia con la Del Bufalo, fotografato in dolce compagnia per le vie della capitale.

La rottura sofferta con la Del Bufalo portò Ruffini ad esser vittima di molti rumors sopratutto dopo le dichiarazioni rilasciate dalla Del Bufalo sul presentatore.

Gossip: chi è la nuova fidanzata di Paolo Ruffini?

Paolo Ruffini si è fidanzato, ma chi è la fidanzata? Oggi in forma smagliante, dovuta anche ai numerosi allenamenti durante il lockdown, Ruffini appare sereno in compagnia della sua nuova e misteriosa fidanzata romana. Di quest’ultima è noto solo il nome Simona.

Paolo Ruffini si è fidanzato: “E’ una storia d’amore che dura tutta la vita”

Gossip – Intervistato da SGTV, il presentatore, sulla sua ritrovata serenità ha confessato: “Mi trovo in un punto interessante perché a livello di consapevolezze ho capito che la conoscenza di sé stessi è una storia d’amore che dura tutta la vita.

“Durante il lockdown ho iniziato a conoscermi, a perdonarmi e a permettermi delle cose che prima pensavo di non potermi concedere”. Sarà merito di queste consapevolezze che ha ritrovato l’amore con la sua nuova fiamma?