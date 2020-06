Gossip, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi i segreti sul matrimonio, la vita privata, la coppia, le diete mandate a farsi benedire e i successi in carriera

Gossip, Maurizio Costanzo intervistato dal settimanale di gossip DiPiù rivela alcuni segreti sulla vita privata, e il suo matrimonio con Maria De Filippi. Un esempio per molti, la perfetta unione e sintonia nel privato che poi con il tempo si è estesa anche lavorativa-mente. La De Filippi deve molto della sua carriera al giornalista che le ha permesso di raggiungere l’apice del successo. Durante l’intervista Costanzo, ci tiene a sottolineare che gli anni insieme alla conduttrice sono in realtà 30 anni se si considerano i 5 di convivenza precedenti alle nozze.

Il giornalista ha rilasciato alcune rivelazioni sulla vita privata e il matrimonio con Maria. In primis ha dichiarato che fra la coppia non esistono dei veri e propri litigi ma solo delle discussioni, a volte causate dai rimproveri di Maria per le diete che il giornalista non riuscirebbe a seguire (come noto).

Maurizio Costanzo, nell’intervista, attribuisce il successo della sua unione con la De Filippi al rispetto reciproco dei spazi l’uno nei confronti dell’altro. Già in passato la coppia aveva dichiarato di non dormire assieme e a tal proposito Costanzo a dichiarato: “L’intimità non è tutto e non significa necessariamente dormire insieme”.

“Voglio che mi stringa la mano…”

In seguito, Costanzo, riflettendo sul ciclo della vita ha rivelato anche un suo desiderio: “Voglio che mi stringa la mano quando il destino deciderà che è ora di andarmene”. Parole dolci e affettuose quelle che il giornalista esprime riferendosi al momento più triste ma anche inevitabile della vita.

Il 28 agosto prossimo sarà una data tutta da festeggiare a casa di Costanzo e Maria De Filippi, i due festeggeranno infatti i 25 anni di matrimonio. La data in questione però coincide anche con il compleanno del giornalista, ricordato spesso per il suo memorabile “Maurizio Costanzo Show”, che si avvicina a compiere gli 82 anni!!!!

Chissà come decideranno di festeggiare e se condivideranno con i loro fan questi momenti. Non ci resta che attendere!!!!!