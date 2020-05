Maurizio Costanzo post lockdown torna sul piccolo schermo con L’intervista su Canale 5 e con il nuovo progetto «Rai, storie di un’italiana» in onda su Rai 2

Dopo una lunga assenza televisiva, causata dalle restrizioni imposte dal Covid-19, il celebre giornalista Maurizio Costanzo è pronto a tornare in televisione. Nell’intervista rilasciata a Blogo il conduttore televisivo rivela quando sarà possibile rivederlo su Canale 5 con L’intervista, ma annuncia anche il nuovo progetto televisivo che avrà come protagonisti Maurizio Costanzo inseme all’archeologo e saggista Umberto Broccoli.

Dopo lo stop legato al Covid-19, finalmente l’autore televisivo Costanzo ha annunciato a che sta iniziando a registrare le nuove puntate de L’intervista, svelando anche il nome della prima ospite: Ambra Angiolini.

L’intervista lo storico talk show in onda su Canale 5

Maurizio Costanzo torna in tv con «L’Intervista» e «Rai, storie di un’italiana»

Secondo il conduttore televisivo, lo storico talk show di Canale 5 gli ha dato la possibilità di effettuare oltre 20mila interviste, a tal proposito non nega quanto sia stato difficile per lui doversi fermare. Inoltre parla anche della sua prossima collaborazione con Rai 2.

“Rai, storie di un’italiana” il programma televisivo di Maurizio Costanzo in onda a partire dal 16 maggio su Rai 2

“Rai, Storia di un’italiana” andrà in onda dal 16 maggio il sabato pomeriggio su Rai2. Qui Maurizio Costanzo è pronto a riesumare dagli archivi Teche RAI i video più significativi della storia della televisione. Ad accompagnarlo in questo viaggio pieno di ricordi e nostalgia per la buona televisione di un tempo ci sarà Umberto Broccoli.

L’archeologo e saggista è considerato “uno storico” della televisione. Accanto a lui, Costanzo ripercorrerà la storia e la cultura italiana attraverso spezzoni di spettacoli e grandi inchieste giornalistiche che hanno scritto la storia della RAI. Il tutto sotto la regia di Claudia Seghetti. La coincidenza vuole che l’inizio dei lavori per L’intervista siano concomitanti con il suo nuovo progetto RAI.

Cosa ne pensa Maurizio Costanzo delle due emittenti?

A tal proposito sorge spontanea la domanda: cosa ne pensa Maurizio Costanzo delle due emittenti? Il conduttore non nega di aver cominciato la sua carriera grazie alla RAI. Ma afferma anche che quando Mediaset l’ha chiamato non ha esitato a dire di sì, da lì ebbe inizio la sua lunga e consolidata carriera. Ma, per la stessa gratitudine che deve alla RAI, egli è stato felicissimo di tornarne a calcare le scene.