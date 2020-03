Ultime notizie Gossip – La Incontrada replica alle accuse della professoressa di Amici Alessandra Celentano

Notizie Gossip da Vanessa Incontrada attacca… Nel corso della seconda puntata di Amici Serale, Alessandra Celentano senza peli sulla lingua, come è arcinoto ormai, ha sminuito il lavoro di tutti i giudici rigorosamente in diretta, ovvero: la Incontrada, Loredana Berté e Ponte. La professoressa Alessandra Celentano, sostiene a spada tratta, udite udite, che i loro giudizi sono da incompetenti. Un attacco diretto e un giudizio un po’ troppo affrettato che non è passato inosservato al gossip.

Ultime notizie Gossip – Il giudizio di Alessandra Celentano sta provocando reazioni a catena: Vanessa Incontrada è risentita con la Celentano. La Pettinelli attacca il DJ Gabry Ponte. Il gossip dilaga a macchia d’olio su questa vicenda incresciosa. Andiamo a vedere cosa ha replicato la Incontrada.

Vanessa Incontrada: “Alessandra Celentano non può permettersi di darmi dell’incompetente, lei non sa nemmeno se io ne capisco di danza o meno. Ho studiato danza per molti anni, anche a livello agonistico. Credo di poter esprimere la mia opinione“.

La Incontrada aggiunge: “Non ci vuole per forza un diploma per dare un giudizio competente. Anche la maestra Celentano, ad esempio, giudica tutti gli stili di danza pur non avendo alle spalle studi e diplomi di hip hop e danze latine, nessuno di noi giurati quando lei giudica Valentin le ha mai dato dell’incompetente… nel senso che non ha competenze”