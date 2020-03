Fabio Fulco torna al gossip con la nuova fidanzata, Veronica Papa

Gossip ultima ora – Fabio Fulco torna a sorridere con la nuova fidanzata Veronica Papa, 24 anni più giovane di lui. Dopo la fine della storia d’amore con Cristina Chiabotto, durata oltre dieci anni, l’attore napoletano torna nel mirino del gossip con la sua nuova fiamma. Fulco è molto felice accanto alla sua nuova compagna. I due sono molto innamorati e hanno iniziato a pubblicare alcune foto sui rispetti profili social che li ritraggono insieme.

Veronica Papa ha 25 anni e fa la modella. La differenza d’età con Fulco, a quanto pare, non sembra essere un problema.

VERONICA PAPA E FABIO FULCO

Gossip ultima ora – Veronica Papa scrive: “È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice” scrive la nuova fidanzata di Fabio Fulco su Instagram pubblicando uno scatto che li ritrae abbracciati in piscina.

Fabio Fulco:”Quante storie, quante cadute…”

Gossip ultima ora – Dopo mesi di frequentazione lontano da pettegolezzi e gossip, Fabio Fulco esce allo scoperto con la modella Veronica Papa. “Quanti sentieri, quante storie, quante cadute, quante domande. Spesso le risposte sono incomprensibili e tutto sembra far parte di qualcosa che sfocia nel nulla. Poi un giorno, quando ormai non ti aspetti più nulla, arrivi tu… E allora capisci. Dovevi solo fare delle cose per aspettare che il momento fosse giusto, che noi fossimo pronti e maturi per affiancarci e camminare mano nella mano per sempre… E allora tutto ha un senso. #echesté #foreverandever #ilsensodellavita” – queste le parole dell’ex fidanzato di Cristina Chiabotto. La conduttrice tv, dopo la rottura con Fulco ha ritrovato l’amore con Marco Roscio, con il quale si è unita in matrimonio lo scorso settembre.