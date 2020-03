Uomini e Donne Ultime Notizie Leonardo Greco finisce in ospedale per una polmonite

Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne è in ospedale. Non si ammalano solo gli anziani per il Coronavirus, ma anche i giovani. Il 37enne ha pubblicato una foto su Instagram informando i fan di essere ricoverato presso l’ospedale Sacco. Leo, ex protagonista del trono classico di Maria De Filippi, ha dichiarato di essere in difficoltà a respirare, ha febbre continua e una polmonite interstiziale. Le condizioni di Greco, dopo i primi due tamponi di Covid-19, risultati entrambi negativi, non sono migliorate. Il ragazzo è in attesa del responso del terzo fatto questa mattina. Leonardo ha invitato tutti i suoi follower a fare tesoro di ciò che gli sta accadendo e esorta tutti a restare in casa e a non trasgredire le regole imposte dal Governo italiano.

L’ex tronista Leonardo Greco Uomini e Donne ultime notizie Coronavirus

“Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista. Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco. Mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare. Ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale. Mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 entrambi risultano negativi. Me ne hanno fatto un terzo questa mattina, perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus. Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco, non è uno scherzo. Non si ammalano solo “i vecchi”. Pensate a voi pensate ai vostri cari. L’unico modo per aiutarci è stare a casa” ha dichiarato Leonardo Greco dal suo letto di ospedale.

Ultime notizie Uomini e donne Leonardo Greco fidanzata Cinzia Meroni

Uomini e Donne Coronavirus: la dichiarazione della fidanzata di Leonardo Greco, Cinzia Meroni

La fidanzata di Leonardo Greco, Cinzia Meroni, la donna che ha sostituito Diletta Pagliano, gli sta accanto con tutto il suo amore. “Andrà tutto bene, ne sono certa! Sei più forte tu e nulla ti può abbattere! Tira fuori la maschera e prenditi gioco di questa cosa beffarda che sta accadendo! Come in una partita di poker, sarai tu a vincere. Io ti sono vicina con tutta me stessa, ti stringo forte tra le mie braccia ogni secondo di queste lunghissime giornate. Ti amo” scrive su Instagram. In attesa di scoprire aggiornamenti sulle condizioni di salute di Leonardo Greco invitiamo tutti a restare in casa. Solo così sconfiggeremo il Coronavirus.