De Lellis e Iannone stanno ancora insieme

GOSSIP – Aria di crisi tra Giulia De Lellis e Iannone? A fare chiarezza al gossip è la diretta interessata. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha scelto Instagram per mettere fine alle indiscrezioni di Spy e di Dagospia che ha rincarato la dose con un possibile tradimento del’ex fidanzato di Belen Rodriguez con Mariana Yushchak. “Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza” ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2.

Andrea e Giulia

GOSSIP – “Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa”. Nessuna crisi con Andrea Iannone. Il campione di Moto Gp d’altro canto sta vivendo un periodo turbolento per via dello scandalo sul test antidoping che ha portato la sua compagna a schierarsi completamente dalla sua parte. “Chi ti conosce, sa. Non servono altre parole” aveva commentato su Instagram in sua difesa.

Andrea e Giulia non si sono lasciati

GOSSIP – La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone va a gonfie vele, anche se per il momento non si parla di matrimonio. “Non ho ancora ricevuto la proposta, ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui” aveva detto la De Lellis a Verissimo.