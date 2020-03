Nancy Brilli a che servono gli uomini, ultime notizie – Nancy Brilli ospite a “Da noi a ruota libera” nella puntata di oggi, domenica 01 marzo 2020, racconta il suo cambiamento dopo la maternità. La Brilli è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990. Dal 1991 al 1994 ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nel 2000 ha avuto un figlio, Francesco, frutto del secondo matrimonio (1997-2002) con il regista e sceneggiatore Luca Manfredi. Ha avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita. Oggi la Brilli è felicemente single.

Nancy Brilli a che servono gli uomini… Oggi la Brilli è felicemente single

Nancy Brilli ultime notizie, la maternità “I figli proteggono”

“Secondo me i figli proteggono. Non sono mai stata particolarmente attaccata alla vita, anche se sembro tutta gioiosa, ma si vede una vena di malinconia. Un figlio ti attacca alla vita, ti dà un futuro, una prospettiva. E poi è una certezza granitica di amore, dato e ricevuto. Questo mi ha cambiata tanto” ha dichiarato la Brilli alla conduttrice Francesca Fialdini.

In questi giorni la Brilli è in teatro con la commedia musicale di Iaia Fiastri, dal titolo “A che servono gli uomini”, dove veste i panni di Teodolinda, una donna in carriera ormai stufa degli uomini e che vive il suo status di single con estrema soddisfazione.

A che servono gli uomini?

Nancy Brilli afferma: “Servono alle stesse cose a cui servono le donne, a collaborare, a portare avanti il mondo. Se gli uni prevalgono sugli altri non funziona niente”. Ecco perché per la Brilli è importante che le donne diventino autosufficienti e si stacchino del tutto dall’idea di avere per forza un uomo accanto.