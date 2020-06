Eleonora Daniele, la conduttrice televisiva ex del programma tv Storie Italiane racconta le paure del parto

Gossip News – La ex Grande Fratello 2 Eleonora Daniele parla della figlia Carlotta. La padrona di casa del programma Storie Italiane ha da poco reso felice il marito e il suo pubblico con la nascita della piccola Carlotta.

Oggi la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista per il magazine DiPiú dove racconta i primi giorni della sua maternità, come prevede per il suo futuro televisivo e le paure che Eleonora prova per sua figlia.

Eleonora Daniele parla della figlia Carlotta e del cesareo: “Ho paura…”

Eleonora: “Ho dovuto scegliere il cesareo”

Gossip News – Eleonora Daniele ha trascorso una bellissima gravidanza. Tuttavia, riguardo al momento del parto racconta: “Carlotta negli ultimi giorni era incanalata bene. Avrei potuto fare il parto naturale, ma con l’ecografia dell’ultima visita il mio ginecologo ha visto che si era girata“. La conduttrice continua con una rivelazione: “E’ nata di oltre quattro chili. Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque!“.

Riguardo alla sua carriera televisiva, invece, Eleonora è consapevole che non sarà semplice. Tuttavia non ha alcuna intenzione di perdersi d’animo: “Con Giulio, mio marito, ci organizzeremo e ci alterneremo per Carlotta. Ci aiuterà una tata di fiducia. Mia mamma vive a Padova, sarà un distacco doloroso”.

Eleonora Daniele: “paura” per sua figlia

Gossip News – La presentatrice di Storie Italiane, che da poco è stato sostituito da Italia Si – giorno per giorno, ha risposto anche a una domanda su cosa la spaventa di più riguardo alla sua maternità. La Daniele risponde: “Temo soprattutto la violenza sulle donne” – e aggiunge –

“Insegnerò a Carlotta il valore della libertà e le dirò di fare molta attenzione agli uomini che cambiano di colpo e diventano pericolosi”.