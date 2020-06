Paura per la famiglia della vincitrice del Grande Fratello 2019 Martina Nasoni: i messaggi con minacce di morte

Gossip news – La vincitrice del Grande Fratello 2019 Martina Nasoni da tempo è vittima di messaggi minatori ai danni della sua famiglia. Ad importunare l’ex gieffina è soprattutto un utente Instagram che non ha alcuna intenzione di lasciarla in pace. La vincitrice del reality condotto da Barbara D’Urso, inizialmente, non ha dato molto peso alle provocazioni mosse dal profilo hater.

Ma adesso pare che la situazione stia diventando abbastanza pesante e Martina sta aspettando solo di raccogliere il materiale necessario per sporgere denuncia.

Grande Fratello, Martina Nasoni terrorizata dalle minacce di morte

Chi è l’autore delle minacce?

Gossip news – “Ma la finisci o la uccido la tua famiglia e la tua nipotina. Dimmi tu”. Con queste parole il profilo hater si rivolge alla vincitrice del Grande Fratello 2019 Martina Nasoni. Si tratta di un profilo Instagram noto alla ragazza, in quanto autore già di molteplici messaggi di questo tipo.

Infatti, non è la prima volta che accade una cosa del genere a Martina. La situazione va avanti da tempo e la vincitrice del reality di Canale 5, insieme alla sua famiglia, stanno già indagando per scoprire chi si cela dietro questo profilo.

Gossip news, Martina: “Ora sono arrivata al limite”

Gossip news – Per la vincitrice del Grande Fratello 2019 Martina Nasoni tutto ciò è ormai insostenibile. Come spiega Martina: “Di solito non do molto spago a queste persone, ma le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia si sono intensificate. E anche i miei genitori ora si chiedono chi ci sia veramente dietro questo profilo. La situazione inizia a starci un po’ antipatica”.

Stanchi di vivere nel terrore, la Nasoni e la sua famiglia stanno mettendo insieme gli estremi per la denuncia e la 22enne lancia un appello: “Ora sono arrivata al limite! So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo. Vi chiedo di mandarmele in privato, così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia”.

Dai follwer di Instagram arriva la massima solidarietà nei confronti della vincitrice del reality di Canale 5, quale sarà la vera identità dell’autore delle minacce?