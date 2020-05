La conduttrice di Vieni da Me Caterina Balivo si racconta durante un’intervista e rivela il suo grande dolore avuto nella vita privata da mamma

Gossip – Caterina Balivo durante l’intervista rilasciata per DiPiù svela un dramma vissuto e mai confidato a nessuno. Secondo quanto riportato dal noto settimanale la conduttrice Rai, prima di dare alla luce Cora avrebbe subito un aborto al terzo mese di gravidanza. La conduttrice prosegue l’intervista raccontando aneddoti di vita quotidiana come la preparazione della colazione mattutina assecondando i gusti di tutta la famiglia, che lei stessa definisce “allucinante”.

La conduttrice confessa che la perdita di un figlio è un evento che ti segna a vita e che spesso le capita di commuoversi davanti a situazioni simili, come le successe in trasmissione con Francesca Alotta.

Caterina Balivo la vita privata e la tragedia da mamma

Caterina Balivo racconta vita privata, mamma, figli e tragica esperienza

Gossip – La Balivo distrutta dall’esperienza tragica ha dichiarato: “Sono stata malissimo, non ne avevo parlato neppure con mia madre. Ma avevo delle responsabilità, dovevo andare in video e mi sono imposta di andare avanti mentre elaboravo il lutto”. Sempre a DiPiù la nota conduttrice che non hai mai nascosto la sua versatilità ed ambizione, come abbiamo potuto constatare durante il lockdown con il suo format per Instagram, ha svelato i suoi progetti futuri.

La Balivo sembrerebbe pronta a darsi il cambio con Francesca Fialdini con Da Noi…A Ruota Libera, diventando così la “Donna della domenica” dopo Mara Venier.

Balivo: vita privata in quarantena e il marito ipocondriaco

Gossip – Lasciandosi andare a confidenze sulla vita privata, Caterina Balivo, durante l’intervista racconta come ha vissuto l’ipocondria di sua marito durante la quarantena. Sul marito, Guido Maria Brera, la conduttrice di Vieni da Me ha dichiarato: “Da sempre ha paura all’idea di contrarre una malattia, è un grande frequentatore di farmacie”, motivo questo che durante il lockdown li ha portati a dormire in due letti separati.