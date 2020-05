Reazione a Catena 2020 e Italia Si: Marco Liorni protagonista dell’estate Rai

News – Reazione a Catena 2020 – A partire dal mese di giugno, come ogni anno, la Rai riproporrà le sue celebri trasmissioni estive. Tra queste c’è l’amato games show Reazione A Catena. Inoltre è prevista la versione estiva di Italia Si, che prenderà il posto di Storie Italiane condotto dalla neomamma Eleonora Daniele. Protagonista dell’estate Rai sarà il conduttore Marco Liorni, che conduce già la versione invernale di Italia Si rouscendosi a guadagnare oltre il 200% di share.

A proposito di Reazione A Catena 2020, Liorni è già molto impegnato nella produzione. Egli, durante un’intervista per il magazine Nuovo TV ha dichiarato: “Siamo vicini a poter dare questo annuncio, ma per il momento non posso dire di più”.

Marco Liorni Reazione a Catena e la nuova Italia Si

Marco Liorni, Reazione a Catena 2020 e Italia Si: l’annuncio

L’amato conduttore Liorni, durante un’altra intervista, ha annunciato che è già in fase di lavorazione la nuova versione di Italia Si. Tutti sanno che il programma ha avuto un successo virale. Tuttavia, pur trattando informazioni leggere, anch’esso si è dovuto ridimensionare a causa del Covid. A tal proposito, Marco Liorni spiega: “Ci siamo dovuti riconvertire all’informazione e alle storie legate al coronavirus dalla sera alla mattina. Ma siamo riusciti a cambiare registro!”.

Questo è ciò che si sa del fortunato programma di Liorni. Invece, per quanto riguarda la versione estiva di Italia Si, che prenderà il nome di Italia Si Giorno Per Giorno, lo stesso conduttore ha fatto una nuova rivelazione. Ecco come sarà il talk show che sostituirà la trasmissione di Eleonora Daniele nei mesi estivi.

Marco Liorni Italia Si Giorno Per Giorno

Stando alle dichiarazioni di Marco Liorni sul Nuovo TV, il programma porterà una ventata di freschezza nelle case digli italiani dopo i mesi bui causati dall’inverno rigido e dalla pandemia. Il conduttore rivela: “Andremo in mezzo alla gente per ascoltare il loro punto di vista e offrire uno spaccato del Paese”.

Con Italia Si Giorno Per Giorno c’è quindi aria di novità. Marco Liorni spiega, inoltre che: “La squadra di Italia Si sarà la stessa anche di mattina, con i quattro saggi del sabato pomeriggio, ossia Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Mauro Coruzzi e Manuel Bortuzzo”.