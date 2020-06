Chiara e Fedez a Roma per incontro con Baby K, spot e firma?

Chiara Ferragni e Fedez a spasso per le vie di Roma e non a caso qualcosa già bolle in pentola, il nuovo singolo in arrivo di Baby K e uno spot

Chiara Ferragni e Fedez sempre sulla cresta dell’onda. La coppia amatissima dal pubblico sia durante il lockdown che nella vita in generale sono sempre molto presenti sui social spesso in compagnia di Leone, figlio nato dalla loro unione. In questi mesi passati li abbiamo visti documentare su Instagram la loro quarantena, la loro prima uscita dopo il lockdown, le loro cenette ma anche momenti importanti come ad esempio l’aiuto prestato dalla coppia alle famiglie più bisognose dell’interland milanese durante il lockdown.

Oggi Chiara decide di condividere con i suoi fan e con il pubblico del web anche un momento di vita privata in “trasferta” nella città eterna, Roma.

Chiara e Fedez romantici al Colosseo, il web impazzisce

Di ieri il post della Ferragni dove la stessa annunciava il suo arrivo insieme a Fedez nella Capitale pubblicando uno scatto della coppia ala Colosseo e scrivendo in didascalia:”Roma today and tomorrow “.

Il post è stato letteralmente tempestato di like e commenti così come quello che li vede ad osservare la celeberrima e unica al mondo “Cappella Sistina”. Una fuga romantica all’insegna della storia quella dei Ferragnez, che in questo momento di ripresa dell’economia italiana danno il loro contributo visitando i luoghi del nostro bel Paese!!!!!!

Baby K nuovo singolo e prossimo tormentone per l’estate 2020 con il supporto di Chiara Ferragni

Claudia Nahum, in arte, Baby K nuovo singolo e nuovo tormentone in arrivo. L’estate 2020 è arrivata e siamo in attesa di scoprire il suo nuovo singolo estivo. La rapper di Singapore, naturalizzata romana, come ricorderete senz’altro ha avuto successo grazie a pezzi musicali: Roma-Bangkok, Da Zero A Cento, e Playa.

A supportare il nuovo singolo di Baby K è l’imprenditrice Chiara Ferragni. Fonti ufficiali affermano che presto andrà in onda uno spot in tv insieme a Baby K e in sottofondo si sentirà il nuovo tormentone dell’estate 2020.

Chiara e Fedez a Roma per incontro con Baby K, spot e firma? Come noto tra le maestranze e gli addetti ai lavori, andare a cena da Luciano, conosciuto come Il Matriciano a Roma nei pressi di San Pietro, è sinonimo di affari.

I VIP sovente in questa nota location culinaria romana concludono affari e accordi soprattutto legati allo spettacolo. Nella foto sottostante possiamo Chiara proprio a cena da Luciano.