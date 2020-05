Rivelazione di Chiara Ferragni: “Frequento lo psicologo da un anno e mezzo”

La nota fashion influencer e imprenditrice Chiara Ferragni è nota per il suo successo ma anche per le sue campagne di sensibilizzazione e l’impegno che impiega nei confronti delle persone in difficoltà. Recentemente la Ferragni ha postato una Instagram Story rivolgendosi alle donne vittime di violenze e molestie. L’influencer, mettendosi completamente dalla loro parte, rivela che da un anno e mezzo si sottopone a sedute di psicoterapia.

Chiara Ferragni, nella sua recente Instagram Story, spiega come si svolge il suo colloquio con lo psicologo: “Ci parlo una volta la settimana da circa un anno e mezzo ed è una cosa bellissima. Un lusso che mi concedo per ragionare meglio, per stare meglio, per pensare a quello che mi è successo durante la settimana”.

Lo psicologo di Chiara Ferragni a proposito della violenza sulle donne

Chiara Ferragni: “Io frequento lo psicologo”

Inoltre, Chiara ha anche detto che con il suo terapeuta non ha parlato solo della sua vita personale. Infatti hanno chiacchierato a lungo di una tematica molto delicata: la violenza sulle donne. L’imprenditrice, tramite il suo psicologo, ha scoperto una tecnica che si chiama Emdr (desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari).

Si tratta di un metodo clinico da poco diffuso in psicoterapia che risulterebbe particolarmente efficace per chi soffre di disturbo post traumatico da stress.

L’appello di Chiara alle donne vittime di violenza: “è importante parlarne!”

A questo punto, Chiara Ferragni si rivolge alle sue follower (e non solo) e lancia un appello: “Se voi siete tra quelle persone, è molto importante parlarne e soprattutto parlarne con persone che possono veramente aiutarvi a superare questo trauma. Questa è una delle terapia più universalmente riconosciute per capire cosa è successo e come superarlo. Spero sia d’aiuto a qualcuno di voi“.