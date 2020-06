Gossip, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani stanno insieme nuovamente e i riflettori del gossip in questo periodo sono puntati sul ritorno insieme della coppia e del ritorno di fiamma criticato

Gossip – Oscar e Eleonora stanno ancora insieme! Il caso Eleonora Rocchini e Oscar Branzani incuriosisce ogni giorno di più. Saranno veritiere le prove e gli indizi sul ritorno di fiamma tra Eleonora e Oscar? Ricordiamo che i due si erano lasciati quest’inverno in modo poco pacifico, forse il tempo ha lavorato a loro favore o saranno le solite dicerie estive cattura audience? Stavolta è diverso però, lo stesso Oscar Branzani ha pubblicato un post su Instagram …

Il messaggio di Oscar Branzani sicuramente è rivolto a tutti coloro che hanno criticato le potenzialità della possibile coppia, il messaggio è in se dalle nobili intenzioni: quanta bellezza può nascere da un ritorno di fiamma? Oscar è intervenuto sul suo profilo sfogandosi:

Ritorno di fiamma: Eleonora Rocchini e Oscar stanno insieme

Eleonora Rocchini e Oscar sono tornati insieme

Gossip – A dire il vero il gossip su Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini (sui quali si è espressa la nota influencer campana) va avanti da un po’ di giorni ed è per questo che la notizia non ci ha colto impreparati: si parlava di avvistamenti e lui stesso aveva messo un like a un post recente della stessa Eleonora.

Il post sopra citato non dice direttamente che è tornato con Eleonora Rocchini ma è una conferma chiara delle voci che stavano circolando ininterrottamente in questi giorni.

“Mi fate morire, leggo delle cose che sono assurde”

Gossip – Per di più lo stesso Oscar nello sfogo risalente a qualche ora fa non ha smentito la notizia ne negato il ritorno di fiamma. Si è limitato a dare dei consigli ai suoi seguaci: “Mi fate morire, leggo delle cose che sono assurde”

Il gossip, Oscar e Eleonora sono tornati insieme

Gossip – Oscar Branzani nel corso del suo lungo sfogo (presumibilmente riferito a coloro che hanno commentato il ritorno di fiamma con la Rocchini) ha anche ribadito il concetto di doversi godere la vita: “Vivetevi la vita. Ne è una, come ho già detto. Godetevela. Io sto vivendo così e sono molto più sereno rispetto agli anni passati. Sono più maturo. Eleonora Rocchini e Oscar sono tornati insieme.