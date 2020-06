Baby K il nuovo singolo e prossimo tormentone per l’estate 2020! Non ci sono solo novità musicali da parte della rapper di Singapore naturalizzata romana

News Musica – Claudia Nahum, in arte, Baby K nuovo singolo e nuovo tormentone in arrivo. L’estate 2020 è arrivata a e siamo tutti in ansia di scoprire quali sono i progetti della bellissima rapper di Singapore, Baby K . Sarà pronta a svelare il suo nuovo singolo estivo?

La rapper ha avuto successo grazie a pezzi musicali come Roma-Bangkok, Da Zero A Cento, e Playa, anche quest’estate la risentiremo in radio. Li ricordate?

Il nuovo singolo di Baby K sarà tra i tormentoni estate 2020?

Baby K

News Musica – A supportare il nome di Baby K ritroviamo, Chiara Ferragni, la candidata ideale. Fonti ufficiali affermano che presto sarà mandato in onda uno spot televisivo insieme a Baby K dove in sottofondo si sentirà il nuovo tormentone. Che dirvi quindi? Siate attenti al prossimo spot della Ferragni se volete conoscere il tormentone dell’estate 2020 della rapper!

Baby K nuovo singolo in arrivo con il supporto di Chiara Ferragni

La notizia è di oggi e arriva dal portale del giornalista Dagostino, ovvero Dagospia:

COSA FARANNO INSIEME LE DUE BIONDE ESPLOSIVE BABY K E CHIARA FERRAGNI? LA CANTANTE E LA FASHION BLOGGER SARANNO PROTAGONISTE DI UNO SPOT TV IN ARRIVO NELLE PROSSIME SETTIMANE. LA RAGAZZA NATA A SINGAPORE, ESPERTA DI TORMENTONI, LANCERÀ ANCHE IL SUO BRANO ESTIVO CHE ACCOMPAGNERÀ LA PUBBLICITÀ

Che estate è senza i tormentoni estivi?

News Musica – L’estate Italiana non sarebbe più la stessa! Domanda ancora più sottile, siamo sicuri che tutti andremo in vacanza? In ogni caso il covid-19 non ha fermato gli artisti come Baby K e aspettiamo con ansia il nuovo singolo.