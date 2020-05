I due vip in quarantena danno il buon esempio e aiutano i meno fortunati.

Un plauso per chi sostiene la solidarietà contro il Coronavirus.

Chiara Ferragni e Fedez, un giorno prima linea per aiutare le persone che hanno bisogno.

Continuano i gesti di solidarietà di Fedez Ferragni. La coppia più seguita al mondo sui social, è sempre in prima linea quando si tratta di iniziative di solidarietà. Dopo la campagna a sostegno della lotta al Coronavirus con raccolta fondi per il reparto di intensiva al San Raffaele che ha superato i 4 milioni di euro, Chiara Ferragni e Fedez sono scesi ancora una volta in trincea.

Fedez e Chiara si sono recati al mercato dell’ortofrutta di Milano, con tanto di sacchetti, hanno fatto la spesa per poi recarsi al centro di raccolta per i più bisognosi. L’iniziativa nasce da Sogemi e Ago, società all’interno di Milano aiuta. Grande lo stupore degli addetti ai lavori. La coppia arrivata di buon ora, ha fatto la spesa per circa un’ora e poi si è recata da alcune delle 4000 famiglie in difficoltà.

Fedez e Chiara, spesa per i bisognosi in difficoltà con Covid-19

Fedez Ferragni solidarietà alle persone in difficoltà affette da Covid-19

Chiara Ferragni e Fedez nuovo gesto di solidarietà: “Stamattina abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima“

Già la sera prima sui profili social si percepiva che qualcosa stava bollendo in pentola. La Ferragni aveva scritto: “Vado a dormire presto perché abbiamo organizzato una cosa eccezionale per domattina”. Il giorno dopo la coppia annuncia l’iniziativa di solidarietà con queste parole: “Stamattina abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima (Milano aiuta) del Comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà.

Fedez e Chiara Ferragni storia di solidarietà: “Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura”

Chiara Ferragni e Fedez: “Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della città ed abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona.

“Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete aiutare o conoscete qualche azienda alimentare che può aiutare potete mandare un’email a milanoaiuta@comune.milano.it”.

Chiara e Fedez grande sensibilità e umanità: “Bravissimi, non date retta alle solite male lingue“

Il post pubblicato su Instagram, con tanto di foto della coppia alle prese con la spesa, diventa virale. I tantissimi follower si lanciano nei commenti: “Bravissimi, non date retta alle solite male lingue, tanto qualsiasi cosa facciate non va mai bene , per alcune persone“, “Grazie per quello che fate”. Chiara e Fedez ancora una volta hanno dimostrato di avere una grande sensibilità e umanità.