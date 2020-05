Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? Il matrimonio è a rischio ancora una volta? Andrea Iannone e Belen tornano insieme?

Gossip, Belen Rodriguez e Stefano De Martino crisi in atto? – La bellissima showgirl argentina soffre di nuovo per Stefano De Martino. Tutti sono a conoscenza del matrimonio in grande stile della coppia, della separazione e infine del riavvicinamento. Per Stefano De Martino e Belen Rodriguez tutto sembrava andare a gonfie vele, anche grazie all’arrivo del piccolo Santiago.

Tuttavia, pare che Stefano si sia allontanato dalla bella consorte e si sia recato a Napoli. Stefano De Martino si trova momentaneamente a Napoli per le riprese di Made in Sud. Belen Rodriguez è quindi rimasta a Milano da sola con il piccolo Santiago.

Gossip, Belen da sola a Milano: arriva Andrea Iannone

Gossip, Belen e Stefano in crisi: riecco Andrea Iannone!

A farle compagnia è il fratello Jeremias ma, a quanto pare, a tirare su il morale della showgirl c’è un’altra figura: il suo ex Andrea Iannone. Stando a quanto scrive il magazine Chi, Belen è stata vista in un locale insieme al fratello, ma subito dopo appare anche Andrea Iannone, che si è intrufolato da un ingresso secondario per salutare la modella.

Belen non porta più la fede: torna insieme a Iannone?

Gossip – “Complici due fattori importanti, la quarantena, che ha esasperato ogni minima divergenza, e il lavoro di Stefano che lo ha portato a Napoli, la coppia si è ancora una volta allontanata”. Questo è quello che scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, ma c’è un altro dettaglio che salta all’occhio degli spettatori: è vero che la moglie di Stefano De Martino non porta più la fede al dito? È vero che Belen Rodriguez è stata vista più di una volta passeggiare insieme al figlio e ai genitori con la tristezza in volto e senza l’anello nuziale.

Che Belen e Stefano De Martino si siano nuovamente lasciati non è ancora accertato, è invece certo che la showgirl stia vivendo un periodo di profonda insicurezza riguardo ai sentimenti del suo partner.

Belen: “Ho sempre paura di smettere di piacere al mio uomo”

Gossip – Le rivelazioni di Belen Rodriguez su Stefano De Martino hanno portato alla luce un lato della showgirl del tutto sconosciuto. La donna ha infatti confessato la difficoltà che comporta la distanza dal suo partner. Ciò suscita in lei una grande insicurezza. Come afferma lei stessa: “Sono molto insicura, ho sempre paura di smettere di piacere al mio uomo. Almeno una volta a settimana gli chiedo: Ma tu mi ami?”.

Tra Belen e Stefano De Martino la crisi è sicuramente in corso, ma prima di parlare di una separazione, restiamo in attesa di nuovi risvolti.