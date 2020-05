Le meditazioni di Andrea Iannone: il gossip con Giulia De Lellis e un amore stropicciato da un ritorno di fiamma…. forse

Ultimissime dal mondo del gossip. Le parole di Andrea Iannone su Instagram scatenano rumors. Il centauro italiano, poche ore fa, ha scritto un post dal significato emblematico. Una didascalia di “riflessioni di vita”, durante la sua quarantena. Un messaggio che forse celatamente, ma neanche troppo, potrebbe essere rivolto a colei che gli ha “stropicciato” il cuore, la ex Uomini e Donne, la 24enne Giulia De Lellis, che sembra stia cercando la strada giusta in amore.

Nel frattempo, Giulia passa la quarantena alle porte di Roma con Damante, spezzando in 2 i sentimenti del centauro italiano… Iannone tuona da Instagram la delusione di un uomo innamorato: “È vero, sono ripartito dai miei affetti, dalle mie certezze. Da me. Cadere non è mai stato un problema, ma rialzarti non è facile. Fare i conti con quello che sarebbe potuto essere ma non è stato. Ecco, appunto. Non è stato… Se ho capito davvero una lezione è che in un secondo può cambiare la tua vita e il modo che hai di guardarla. Impara da ogni momento difficile e non limitarti a cambiare, matura”.

Parole molto profonde, quelle usate dal motociclista accompagnate da una foto che lo ritrae a guardare l’orizzonte. Per lui cadere non è mai stato un problema, ma rialzarsi e fare i conti con la realtà è tutta un’altra storia.

Iannone, follower scatenati: “E’ fatta per stare con Demente… ah no… Damante!”

La risposta al post di Iannone scatta immediatamente. I suoi fan prendono posizione e si lanciano nei commenti forti, utilizzando degli epiteti, a volte anche poco delicati e scrivono: “Ma cosa te ne fai di quella che non sa nemmeno leggere? E’ fatta per stare con Demente…ah no Damante!”, “Ti ammiro, ti ammiro perché rimani fedele a te stesso, coerente e non hai paura del giudizio degli altri, se ci facciamo fott*** da quello ci siamo fo***ti la vita”, “Credo che molte persone del tuo mondo dovrebbero imparare la tua umiltà e maturità, ti rialzerai più grande di prima! Sei una bella persona Andrea e meriti il meglio!”