Maria Elena Boschi e Giulio Berruti Stanno insieme?

Gossip, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi beccati sul prato di Villa Borghese a Roma insieme a i genitori dell’attore

Gossip, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sul prato di Villa Borghese che ci fanno? – L’attore e la deputata sono stati paparazzati sul prato di Villa Borghese in quello che ha tutta l’aria di uno spensierato ritratto di famiglia. Nella foto appaiono seduti sull’erba: Maria Elena Boschi, Giulio Berruti e i genitori di Giulio.

Tutti e quattro, muniti di mascherine come da protocollo covid-19, sembrano discutere allegramente di qualcosa di davvero felice. Cosa si saranno detti?

E’ amore Berruti e Boschi?

La deputata Maria Elena Boschi aveva recentemente affermato di essere single e di essere passata da molte storie d’amore abbastanza travagliate. Con chi abbia avuto a che fare l’esponente di Italia Viva non è dato saperlo. Infatti, la Boschi ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori.

Ma ultimamente sembra non esserne stata capace, qualcosa di serio si aggira nell’aria? Certo che nessuno ha voluto lasciare al caso questo incontro di famiglia sul prato della romantica Villa Borghese.

L’intrigo di Giulio Berruti e Maria Elena Boschi allarma il gossip

Non è la prima volta che Giulio viene paparazzato con la Boschi. Già molto tempo fa erano stati fotografati insieme ad un evento mondano. Ma i due si sono subito giustificati dicendo di essere soltanto amici. Come mai tanta ansia di specificare, se non avevano nulla da nascondere? La risposta arriva subito. Qualcosa di nascosto potrebbe esserci e come.

Tant’è vero che i due, prima del lockdown, sono stati visti insieme a Fregene in atteggiamenti fin troppo amichevoli. Cosa bolle in pentola? Adesso che anche i genitori di Giulio Berruti sono stati immortalati, tutto fa pensare ad un fidanzamento ufficiale. Bisogna aspettarsi un annuncio speciale? Presto arriveranno nuove indiscrezioni.