Ignazio Moser, lancia il suo format su Instagram. Come primo ospite intervista il cognato Stefano De Martino

Oggi ha avuto inizio il format di Ignazio Moser su Instagram “Un calice con Ignazio”. L’ospite scelto per la prima puntata, è stato il cognato, Stefano De Martino. Il marito di Belen, interrogato sulla quarantena, ha dichiarato: “Mi è servita per passare più tempo con Santiago, siamo stati 24h su 24 insieme. Ricorderò per sempre questo periodo come quello in cui gli ho insegnato ad andare in bicicletta senza rotelle”.

Stefano, oltre al suo talento per la danza, è un conduttore e durante l’intervista con Moser, confessa: “Mi ispiro a Renzo Arbore e se vogliamo parlare a livello internazionale a David Letterman. Non voglio però copiare nessuno”.

Stefano: “Leggi, studia. Lo dico a tutti di farlo perché il sapere rende liberi”.

Stefano De Martino

De Martino, poi, rispondendo alla domanda di Ignazio Moser, dove gli si chiedeva cosa si consiglierebbe tornando indietro ai suoi quindici anni, con tono deciso, afferma: “Leggi, studia. Lo dico a tutti di farlo perché il sapere rende liberi”.

Perdendosi nelle chiacchiere, Moser, ricordando che la passione peer il ciclismo gli è stata trasmessa dal padre Francesco, ha confessato: “Il colmo è che non ricordo quando ho iniziato ad andare in bicicletta senza rotelle forse avevo meno di 3 anni”.

Incredibilmente, pur essendo legati a due donne importanti del mondo dello spettacolo, Belen e Cecilia Rodriguez, i due hanno chiuso il collegamento senza mai citarle.