Elon Reeve Musk nato a Pretoria il 28 giugno del 1971 è un imprenditore e inventore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense

News – Chi è Elon Musk? E’ uno scienziato sudafricano stabilitosi in Canada. Le sue idee scientifiche fanno pensare ad un personaggio di un film di fantascienza. Ma Musk, così come le sue proposte, esiste realmente e, secondo Forbes, è tra le persone più ricche e potenti del mondo, con il suo fatturato di 28,8 miliardi di dollari. È il presidente della casa automobilistica Tesla e cofondatore di PayPal.

Collabora con Solar City, azienda statunitense di energia elettrica ed é fondatore di Space X, azienda aerospaziale statunitense. Insieme ad esse, Elon Musk porta avanti un progetto il cui obiettivo sarebbe quello di controllare il riscaldamento globale e ridurre il rischio di estinzione degli esseri umani.

Chi è Elon Musk: l’uomo che vuole popolare Marte

Sulla colonizzazione del pianeta Marte si è concentrata l’attenzione delle principali agenzie spaziali. Molti hanno tentato di sviluppare un piano organico per l’installazione di possibili colonie umane sul pianeta, ma Elon Reeve Musk è colui che sembra il più determinato a riuscirci. Pare, infatti, che Marte presenti, come la Terra, delle regioni polari caratterizzate dalla formazione di ghiacci.

Il progetto fantascientifico di NASA e Elon Musk: fondare una colonia umana su Marte

News – Pertanto, vista la concentrazione di acqua, sarebbe possibile l’insediamento dell’essere umano. Successivamente, pare sia stata scoperta la presenza di acqua anche in latitudini più basse. Inoltre, per creare un ambiente con aria respirabile per i coloni è possibile estrarre l’ossigeno dall’atmosfera marziana.

Il processo è già stato testato con successo dalla NASA in un ambiente marziano simulato. Tuttavia, non è ancora stato testato sulla superficie di Marte. Per Elon Reeve Musk tutto ciò è possibile. Si può quindi immaginare di trasferirsi realmente in un altro pianeta?

Elon Musk vita privata, matrimoni, mogli e fidanzate dello scienziato

News – Le idee futuristiche di Reeve Musk si affiancano ad una vita sentimentale piuttosto travagliata. L’intelligenza e il patrimonio di Musk contribuiscono a trasformarlo in un uomo molto desiderato. Nel 2000 si è sposato con la scrittrice Justine Wilson, conosciuta alla Queen’s University, dove entrambi studiavano. Dal matrimonio nascono ben 6 figli, ma i due si lasciano nel 2008.

Nel 2010, sposa l’attrice di Orgoglio e Pregiudizio e Inception, Talulah Riley attrice britannica. Due anni dopo si lasciano, per poi riposarsi nel 2013. Ma la coppia non era affatto destinata a stare insieme, pertanto si lasciano definitivamente nel 2016. Un paio d’anni dopo entra nella vita di Elon Musk l’attrice Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp. Ma anche loro non sembrano fatti per stare insieme.

Oggi, il famoso scienziato sembra aver trovato finalmente l’amore nella cantante Claire Boucher, in arte Grimes. La coppia ha recentemente avuto un bambino.