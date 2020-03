Le ultime news Amarcord di Simona Ventura: parla di Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Antonella Elia e dei programmi tv: Temptation Island e Isola Dei Famosi…

“Simona Ventura” news La conduttrice televisiva rivela il matrimonio con il compagno Giovanni Terzi previsto appena finita la quarantena. Poi parla della conduttrice di Amici Maria De Filippi, del direttore del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini. Poi rivela alcuni retroscena accaduti con Antonella Elia. A seguire parla in chiave romantica e del programma televisivo Temptation Island e del programma televisivo Isola Dei Famosi.

Vedi il gossip di gentevip Notizie ultima ora Gossip tv L’intervista con i personaggi famosi

I programmi di SuperSimo

Simona Ventura

La Ventura in una lunga video-diretta con Chi-magazine su Instagram, la conduttrice televisiva ha raccontato al giornalista Valerio Palmieri come procedono i suoi giorni costretta a casa in quarantena a causa dell’emergenza nazionale da Covid-19.

Su Maria De Filippi e Temptation Island

La conduttrice di casa Rai durante la chiacchierata della video-diretta ha rivelato molte cose interessanti, vediamole. La prima riguarda la sua vita privata, Simona Ventura annuncia il matrimonio, poi parla di prossimi impegni televisivi e di altri programmi tv. “Ho lasciato Mediset per approdare in Rai, …ma mi manca sia Maria De Filippi, che Temptation Island“ ha detto la conduttrice.

Simona Ventura, su L’Isola dei famosi, Music Farm e The Voice

Simona Ventura news – Per quanto riguarda L’Isola dei famosi afferma: “Non tornerei a fare l’Isola perché sono cambiati tempi e generazioni ma ho sempre difeso i concorrenti.” Durante la sua lunga carriera, Simona Ventura ha condotto: Music Farm e The Voice e ha rivelato che Carlo Freccero vorrebbe riproporlo su Rai2. Mentre su The Voice, sostiene che andrebbe pubblicizzato un po di più.

Super Simo su Alfonso Signorini…e ribadisce su Maria

Simona Ventura parla della vita privata con il compagno Giovanni Terzi e di quanto sia importante per lei anche nel lavoro: “Lui è la mia grande quercia, è una persona che mi ha reso la vita molto serena, tranquilla. Mi dà la possibilità di dare tanto famiglia e al lavoro. Ho recuperato una situazione che non era facile: io sono tornata in Rai, mi è dispiaciuto lasciare la Mediaset e Maria De Filippi”. Poi parla di Alfonso Signorini e del Grande Fratello Vip. “Lui mette in luce i concorrenti, riesce a mostrarli sotto una luce nuova”.

Su Antonella Elia dice: “ Io e lei abbiamo litigato ferocemente ”

La Ventura su Antonella Elia attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip ha rivelato: “Io e lei abbiamo litigato ferocemente nel 1994 durante Cuori e Denari. Però dopo due anni, mi ha chiesto scusa. Lei sa essere molto cattiva e aggressiva ma almeno si rende conto di quello che è. Ieri sera mi ha fatto molto tenerezza”. Il riferimento fatto da Super Simo è alla 18a puntata andata in onda il 25 marzo 2020.