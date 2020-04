Antonella Elia incidente e panico, momenti di paura al GFVIP 4, cadendo a terra si è fatta male alla testa…

Grande Fratello notizie ultim’ora – Antonella Elia incidente al Grande fratello Vip 2020. Antonella Elia è stata poi portata via per gli accertamenti del caso. Antonella Elia scivolata in avanti per sfuggire a Sossio Aruta, e cadendo ha battuto la nuca a terra. Una gran brutta caduta per Antonella. I GFVIP sono intervenuti subito per accertarsi delle condizioni fisiche. Attimi di tensione per inquilini e showgirl, che è rimasta distesa sul pavimento. E’ successo circa un’ora fa. La showgirl è rimasta sdraiata in terra per alcuni minuti, e si lamentava per il dolore: “Ahia, la testa…”. Gli inquili hanno chiamato il medico del GFVIP, che l’ha portata via, per gli accertamenti.

Grande Fratello notizie ultim’ora – Un gioco finito male, Antonella Elia si è fatta male. Una gran brutta caduta, dopo il gavettone è rimasta stesa a terra…

Antonella Elia incidente al Grande fratello Vip 2020

Grande Fratello notizie ultim’ora – Antonella Elia e Sossio già dal giorno dopo l’eliminazione di Zequila, hanno iniziato a scherzare. Anche ieri è stato un continuo di gavettoni e schiuma da barba, mischiate ad uova. Oggi è successo il fattacio. L’incidente di Antonella Elia è accaduto infatti, dopo l’ennesimo gavettone. Antonella Elia era inseguita da Sossio, i due folli, si rincorrevano per Casa zuppi d’acqua.

In pratica Antonella Elia si è fatta male perchè era zuppa, bagnata dalla testa ai piedi, ed è scivolata battendo forte la testa a terra. Nel video qui sotto, possiamo vedere il momento dell’incidente ad Antonella Elia.