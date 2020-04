Aristide Malnati scatenato bacia in bocca Antonella Elia 2 volte al GFVIP

Grande Fratello Vip, Aristide Malnati sveste i panni da noto Egittologo Parirologo, e bacia in bocca Antonella Elia per 2 volte consegutive. È successo davvero, potrebbe sembrare una burla, invece no, non è uno scherzo. Aristidide Malnati bacia Antonella Elia sulla bocca per ben due volte. Anche se c’è chi dice che l’ha baciata per tre volte. Ma guardando attentamente, esaminato, osservato, studiato per cercare il pelo nell’uovo, nel video del Grande Fratello, abbiamo visto solo 2 baci. Del terzo bacio, non c’è traccia.

Le foto del bacio di Aristide Malnati a Antonella

Aristidide Malnati bacia Antonella Elia

Grande Fratello Vip 4, L’egittologo si è lasciato andare e ha dato finalmente sfogo al suo io più profondo, quello interiore, e a soli tre giorni dalla finale del reality show Grande fratello Vip, senza indugiare, ha baciato l’Antonellina nazionale, in giardino davanti a tutti gli inquilini. E’ segno che l’armonia regna sovrana nella Casa del Grande Fratello.

Standing Ovation dei GFVIP per Aristide Malnati dopo i baci ad Antonella

Grande Fratello Vip 2020, La più scatenata della Casa del Grande Fratello è Antonella, che dalla mattina, fino a ieri pomeriggio ha iniziato a fare gavettoni a ripetizione all’ex UeD, costretto più volte a cambiarsi… E galeotto è questo contesto, che ha visto Antonella, riempire di schiuma da barba il flemmatico Aristide Malnati, che ha reagito, spiazzando letteralmente gli inquilini…

C’è del tenero tra Aristide Malnati e Antonella Elia?

Grande Fratello Vip 2020, L’egittologo Aristide Malnati, senza esitare, ha abbracciato Antonella e le ha scoccato ben 2 baci sulla bocca. In quel momento è partita Standing ovation dei GFVIP e Paolo Ciavarro, che si è visto spettatore del bacio, ha esclamato: “Hai capito Ari? Appena ha avuto l’occasione…Zac…”. Cupido avrà scoccato la sua freccia? Lo scopriremo presto…