Le Iene tornano in tv il 21 aprile 2020, le novità su Alessia Marcuzzi e Nicola Savino le vediamo più avanti. Dopo la sospensione del programma tv causato dal coronavirus Le Iene tornano in onda in prima serata su Italia 1. Davide Parenti ha raccontato in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che ha deciso di la ripartenza de Le Iene 2020. Come ricorderete senz’altro la programmazione, mazzo comunicato stampa di Mediaset, era stato fermato i primi giorni di marzo 2020.

Ritornano Le Iene, le anticipazioni, le novità della programmazione, le date, il cast, i conduttori e gli inviati del format graffiante

Adesso è tempo di ricominciare con la programmazione de Le Iene 2020. Il programma televisivo di casa biscione, torna in tv graduatamene. Probabilmente l’appuntamento per iniziare sarà una trasmissione a settimana. Vediamo queste ultime novità e le modalità della trasmissione: i conduttori non saranno vicini e tramite il montaggio della regia risulterà molto simile a quando si fanno le interviste triple. Altra anticipazione è, che i conduttori, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino almeno fino alla fine di aprile non torneranno in tv. Dunque alla conduzione ci saranno: Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma.

Le Iene 2020 novità sulla modalità della messa in onda rivoluzionata dal Coronavirus

Le Iene tornano in tv il giovedì successivo con Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Come citato sopra, i conduttori Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, ritorneranno tra la fine di aprile 2020, e o i primi di maggio, ci auguriamo con la doppia messa in onda del format televisivo Le Iene.