Grande Fratello Vip, sembra che tra Aristide Malnati e Antonella Elia ci sia del tenero. Dopo il lento de Il Tempo delle Mele, Arisitide schiocca un altro bacio ad Antonella

Ormai siamo giunti all’ultima curva, il Grande Fratello è quasi giunto al termine. Come saprete senz’altro, domani 8 aprile 2020, va in scena l’ultimo atto, ovvero la finale del Grande Fratello. Da quel che possiamo vedere questi giorni, i concorrenti sono rilassati, fin anche troppo. L’aria che si respira nella Casa del Grande Fratello non è assolutamente tesa. Possiamo dire tranquillamente che non c’è più verve, l’antagonismo, ahi noi, si è perduto nei meandri delle ultime nomination. Anche oggi i protagonisti del GFVIP hanno passato la giornata a suon di gavettoni, come se non gli fosse bastato l’incidente occorso ad Antonella Elia ieri mattina.

Detto ciò, probabilmente, dietro questa calma apparente, potrebbero celarsi sottili strategie. Magari sbagliamo… Ma non manca poi molto. La verità la vedremo sotto i nostri occhi domani sera. Vi ricordiamo, che quest’anno, la finale del Grande Fratello, non sarà più a 5 concorrenti, bensì a 6. L’agonia praticamente è prolungata dalle nomination dirette e tele-voto flash.

Nel frattempo nella Casa del Grande Fratello è arrivato il momento del romanticismo. Dopo i baci dati ieri da Aristide Malnati ad Antonella Elia, possiamo dire che cupido ha scoccato la sua freccia? Oggi pomeriggio al Grande Fratello Vip, l’assassino è tornato sul luogo del delitto. Il papirologo di fama internazionale Aristide Malnati, ha ballato il lento con Antonella Elia, in sottofondo il celebre pezzo Il Tempo delle Mele… I due sono sembrati molto intimi, ci sbagliamo?

Non appena terminato il lento, Aristide Malnati schiocca un bacio sulla bocca ad Antonella. Le mele saranno mature per Aristide? O magari è solo strategia? Domani sera lo scopriremo.