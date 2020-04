Amarcord di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 sta volgendo al termine e nella casa i concorrenti alla finale del Grande Fratello stanno ripercorrendo gli avvenimenti. “Antonella Elia” fa Amarcord e attacca Valeria Marini anche dopo che è uscita dal Grande Fratello VIP 4. La semifinale andata in onda ieri sera 1 marzo su Canale 5, ha lasciato strascichi e vedove al seguito. Come ben sapete, ieri ci sono sono state tre eliminazioni, quelle di Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese.

Antonella torna a parlare di Valeria Marini

Antonella Elia, Grande Fratello Vip

Mentre le nomination settimanali che decreteranno i due finalisti sono: Antonella Elia, Andrea e Patrick. Senz’altro saprete che i finalisti ad oggi, sono: Sossio, Aristide (al secolo Mummy), Paola e Paolo Ciavarro. Dunque tutto è pronto per la finale del Grande Fratello. La conflittualità regna ancora sovrana della mente di Antonella Elia, che non dimentica il passato, Ovvero, il furto del suo ex fidanzato Marco Senise da parte della diva del Bagaglino.

“Valeria Marini non è buona…” racconta Antonella Elia ai concorrenti del Grande Fratello Vip

Certamente saprete del rapporto conflittuale tra Valeria Marini e Antonella Elia e le liti furibonde nella casa del Grande Fratello Vip. Le due showgirl non hanno fatto altro che cercare face to face, fin arrivare alle mani. Se Atene piange, Sparta non ride. Tant’è la baci stellari si è fatta il giro dei programmi televisivi difendendo la sua posizione ad oltranza.

“La bontà è un’altra cosa…”

Non più tardi di 3 ore fa circa, i concorrenti sono riuniti attorno al tavolo e hanno ripercorso i fatti della Casa. Passando per Fernanda Lessa hanno risciacquato le ossa un pochino a tutti. Su Valeria, Antonella Elia ha tuonato così: “Valeria Marini non è buona… Fernanda sì…” Patrick replica: “Fernanda urlava! Ruggiva! Valeria mi stava simpatica, era buona ma era onnipresente…”,

Antonella replica decisa ma con tono pacato: “La bontà è un’altra cosa. Paolo dice che io sono cattiva… ma la Marini non è buona ok? Non è buona… la Marini” Patrick diplomatico replica: “Tu non sei cattiva. Sei solo diretta e tagliente ma non sei cattiva”.