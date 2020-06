Alessandra Mastronardi attrice a tutto tondo da Eva Cudicini ne “I Cesaroni” ad Alice Allevi ne “L’Allieva” giovane, bella e amata dal pubblico

Gossip, Classe 1986, Alessandra Carina Mastronardi meglio conosciuta come Alessandra Mastronardi napoletana d’origine ma trasferita a Roma a soli 5 anni ha conquistato l’amore del pubblico interpretando ruoli come Eva ne “I Cesaroni”e Alice Allevi ne “L’Allieva” serie Tv accanto a Lino Guanciale.

Oltre alle riprese de “I Cesaroni” e de ” l’Allieva”. Alessandra partecipa a numerosi film e serie tv fra le più importanti ricordiamo:” To Rome with Love per la regia di Woody Allen, Titanic – Nascita di una leggenda, regia di Ciaran Donnelly, Romeo e Giulietta per Mediaset film nei panni di Giulietta, Ogni maledetto Natale per la regia di Giacomo Ciarrapico”.

Alessandra Mastronardi vittima di uno stalker insieme alla sorella Gabriella

Alessandra Mastronardi e la sorella Gabriella vittime di uno stalker

Gossip, Guardando la vita della Mastronardi sembra che l’attrice abbia avuto sempre una vita tutta rose e fiori, ma non è stata sempre così. Curiosando nel suo passato abbiamo infatti trovato una notizia inquietante. Alessandra Mastronardi insieme alla sorella Gabriella Mastronardi sono state vittime di uno stalker per diverso tempo.

L’uomo apparentemente si fingeva un fan di Alessandra Mastornardi, in seguito è poi passato stlkerizzare anche sorella Gabriella, di fatto, passando dai complimenti alle minacce di morte. Tutto finito poi grazie alle intercettazioni telefoniche che hanno permesso di arrivare allo stalker.

Alessandra Mastronardi lascia Roma per amore

Gossip, Bella, giovane e brava Alessandra romana d’adozione tempo fa a causa di un amore nato con Liam McMahon decide di lasciare la città eterna per trasferirsi a Roma e vivere vicino al suo amato. Oggi, anche se la relazione è ormai finita da quattro anni l’attrice ha deciso di restare a vivere nella capitale europea.

Attualmente è legata sentimentalmente a Ross McCall. Quest’ultimo, classe 1976 appare spesso nel profilo social della fidanzata che ha anche accompagnato sul red carpet di Venezia 2019.

Alessandra Mastronardi carriera

Gossip, Alessandra durante l’escalation della sua carriera riesce a conquistare l’affetto del pubblico. Nel 2019 viene investita del ruolo di madrina nella 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Legata sentimentalmente a Ross McCall, attore scozzese, noto per aver interpretato Matthew Keller nella serie di successo White Collar.

Come sopra citato la Mastronardi è un personaggio molto amato dal pubblico ma è anche molto riservata. Pur essendo presente sui social, la sua vita privata appare davvero poco su IG, su Facebook, Tik ToK, forse proprio per questo motivo l’attrice romana ha conquistato i suoi follower.

Alessandra Mastronardi e Emma Marrone l’amicizia esplode su IG

Gossip, Non molti sanno infatti che la bella e brava Alessandra è molto amica con un altro personaggio molto amato dal pubblico. Il personaggio che proprio pochi giorni fa era nel mirino dei gossip per il nuovo ruolo di giurata ad “X Factor 2020“.

Ebbene si la Mastronardi e Emma Marrone sono molto amiche come si dice legate a doppia mandata. Le due amiche insieme al compagno di Alessandra e alla manager della Marrone si sarebbero viste assieme ad un gruppo di amici in un agriturismo romano per passare insieme una domenica.