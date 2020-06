Gossip, Stefano De Martino e Belen Rodriguez: entrano in ballo le famiglie e Emma Marrone

Gossip – Stefano De Martino e Belen Rodriguez: anche la famiglia di lei si schiera contro Stefano e giunge un retroscena su Emma. Per Stefano De Martino sembra essere un periodo sfortunato in fatto di affetti. Dopo la recente notizia del tradimento di un suo amico, i fan gli si sono ritorti contro. Come se non bastasse, anche la famiglia di Belen Rodriguez punta il dito contro di lui. Non è la prima volta che una crisi tra Belen e Stefano generi anche una faida familiare.

Infatti, come noto, dopo il matrimonio è l’arrivo di Santiago, i due si erano lasciati e litigarono anche le rispettive famiglie. Ma dopo il ritorno di fiamma avevano riallaccio i rapporti.

Adesso sono punto e a capo. Stefano si è ritrovato additato da tutti, anche dal suo amico che lo ha tradito rivelando una presunta e recente infedeltà del ballerino. Ma egli non sembra buttarsi giù di morale, pare infatti che si consoli con la sua ex Emma Marrone.

I Rodriguez contro Stefano, Belen furiosa: “Non ci sto”

Stefano e Belen: entrano in ballo le famiglie e Emma

Tutti erano convinti che la causa dell’ultima litigata tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez fosse stata l’infedeltà della showgirl con la complicità del suo Andrea Iannone o del suo amico Mattia Ferrari. Ma tutto va a rotoli quando arriva al dichiarazione dell’amico dell’ex concorrente di Amici: “L’ha tradita e so anche con chi”.

A tal proposito Belen, che non fa altro che esternare la propria sofferenza su Instagram, si infuria a proposito delle sue presunte relazioni extraconiugale e dice la sua: “Sono una donna che soffre come tutte le altre. Quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”. A sostenerla c’è tutta la sua famiglia che si schiera dalla sua parte.

In particolare, la showgirl ha trovato l’affetto di Cecilia e Jeremias che si schierano contro il ballerino e gli tolgono il Segui su Instagram. Poco dopo, anche la bella modella argentina ha smesso di seguire Stefano De Martino sul social fotografico.

Stefano si consola con Emma Marrone?

Il conduttore di Made in Sud ha deciso di tenere le sue faccende private lontane dai riflettori. Tuttavia, non sono sfuggiti alla vista dei più attenti i numerosi Like che Stefano De Martino sta lasciando ultimamente a Emma Marrone. Tutti ricordano che Stefano ed Emma erano fidanzati quando lui ha conosciuto Belen sul set di Amici.

Dopo aver chiuso la storia con la cantante, il danzatore sposa Belen con una cerimonia principesca trasmessa in diretta in tutta Italia. Più arriva Santiago, segue la separazione e poi il ritorno di fiamma. Adesso che la coppia si è di nuovo lasciata, si deve pensare ad un possibile ritorno di fiamma nei confronti di Emma Marrone?