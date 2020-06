X Factor 2020 Giudici, conduttore e il cast della giuria

Alessandro Cattelan confermato come conduttore della prossima edizione di X Factor presenta la nuova giuria. X Factor, tutti a lavoro per la prossima edizione che dovrebbe iniziare tra la prima e la seconda settimana di Settembre. Manca davvero poco e dopo la conferma del conduttore Alessandro Cattelan proprio lui annuncia i componenti della giuria.

In giuria troviamo due membri della vecchia guardia, Manuel Agnelli dopo solo un anno di assenza e Mika invece dopo cinque. Le nuove “leve” sono invece la cantante Emma Marrone che quest’anno festeggia i suoi 10 anni di carriera e Hell Raton appartenete alla scena sarda.

X Factor 2020 Giudici Hell Raton, nuovo giudice

X Factor 2020 Giudici, conduttore e il cast della giuria

Quattro giudici, due di vecchia conoscenza del talent,Agnelli e Mika mentre nelle new entry Emma Marrone cantante di successo nostrana e Hell Raton. Quattro nomi tre dei quali nell’immediato vengono collegati all’artista in questione.

Hell Raton Chi è?

E Hell Raton Chi è? Classe 1990 Manuel Zappadu ” Manuelito” alias Hell Raton sardo di madre ecuadoregna, è la scommessa di Sky per questa edizione del talent.

Nato a Cagliari ma cresciuto a Quito (Ecuador) approda in Europa prima a Londra e poi a Milano dove con Salmo fonda la “Machete Empire Records” etichetta specializzata nel rap. Come vivrà questa nuova avventura “Manuelito” accanto a nomi illustri come quelli dei suoi colleghi di giuria?