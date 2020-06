Anna Falchi torna in TV con un nuovo programma. Il nuovo progetto segnerà il suo grande ritorno sul piccolo schermo?

Anna Falchi, intervistata dal magazine Nuovo TV, ha rivelato che tornerà presto in TV con un nuovo programma. La famosa attrice, dopo una pausa televisiva, è pronta a tornare sul piccolo schermo con l’inaspettato nuovo show in compagnia di Beppe Covertini.

Lo show si chiama C’è Tempo e andrà in onda a partire dal 29 giugno dalle 11:30 su Rai 1. La conduzione sarà di Anna Falchi e Beppe Covertini. Ecco in cosa consiste.

C’è Tempo: lo show sarà un incrocio tra generazioni

Anna Falchi ha dichiarato a Nuovo TV: “il nuovo programma è nato dopo l’esibizione in coppia con Beppe Convertini in una gara culinaria a La Prova del Cuoco”. Il centro del format sarà la terza età, la quale si racconterà attraverso testimonianze in diretta. Sarà quindi dedicato soprattutto agli over 60, ma ci sarà anche un incrocio di generazioni. Tutti potranno seguirlo e il format racconterà anche diverse realtà in giro per il nostro Paese. Ad affiancare l’attrice e conduttrice sarà il perfezionista Beppe Covertini, sul quale Anna Falchi dichiara: “tra noi c’è davvero feeling. Al suo perfezionismo si aggiungerà la mia vena di follia e cercheremo di regalare ai telespettatori quella leggerezza tanto necessaria dopo mesi difficili“.

C’è Tempo segnerà un grande ritorno per Anna Falchi?

Anna Falchi è tornata con il nuovo programma dopo una lunga pausa televisiva. La conduttrice infatti ha condotto il suo ultimo programma nel 2016. Si intitolava Sei Donna, per il canale Donna & Sposa. Chissà se l’arrivo di C’è Tempo sarà solo il preludio di un ritorno alla grande. Come afferma l’attrice e conduttrice 48enne a Nuovo TV: “vedremo. C’è Tempo è arrivato nella mia vita in modo del tutto inaspettato. Vediamo quello che mi porterà questa estate di lavoro.